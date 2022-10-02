Психолог сказала, как помочь тревожному человеку

Тревожность — это защитная реакция организма на стресс, рассказала «Инвест-Форсайту» практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова. Проявления могут быть разными — человек может впадать в ступор, он не может ничего делать или, наоборот, у него проявляется гиперактивность, ему постоянно нужно куда-то бежать и что-то делать.

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Если человек ведет себя слишком суетливо, не может успокоиться и усидеть на месте, то нужно помочь ему эту энергию выплеснуть. Направить его на какие-то дела, на что-то нужное, интересное ему. Это то, что называется «направить энергию в мирное русло». Пусть человек выплеснет свои силы полностью на делание, на конкретные действия, подчеркивает эксперт.

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Человеку в ступоре нужно давать установки, что делать, направлять куда-то. Его нужно немного растормошить, причем проговаривать каждое действие — мы идем туда, мы будем делать это и т.д. «В состоянии тревожности очень важно быть рядом с таким человеком, поддерживать и пытаться максимально создать ему комфортные условия. Это может быть хобби, спокойная музыка, разговор с ним. Нужно человека внимательно выслушать, узнать, что его беспокоит, внимательно расспросить и т.д. И чтобы максимально эффективно ему помочь, желательно спросить, а чем именно», — советует Татьяна Сушкова. Если вы сами находитесь в таком состоянии тревожности, то можно поделиться с человеком этим. Это вас сблизит, позволит вам вместе проговорить все волнующие проблемы, вы друг другу поможете в такой ситуации, это будет взаимный контакт и помощь.

«Также важно хвалить человека за то, что он выходит из данного состояния — хвалить, когда вы пошли куда-то гулять, что он что-то делает, выходя из ступора», — добавляет специалист.

Кроме того, для снижения тревожности у самого себя хороши дыхательные и медитативные техники, их многие знают и используют. Любые техники расслабления способны помочь в такой ситуации, и это главное. Физические упражнения помогают выйти из состояния стресса, в результате и само ощущение тревожности снижается.