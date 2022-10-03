Три эффективных способа справиться с тревожностью без таблеток

Тревога — эмоциональное состояние, которое вызвано ожиданием опасности. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как справиться с тревожностью без вредных привычек и лекарственных препаратов.
По словам специалиста, тревога проявляется на духовном и телесном уровнях. Важно направить свои мысли в позитивное русло и не зацикливаться на плохом.
— Тревожность может быть и в мыслях, и в мышцах. Работу нужно вести на духовном и телесном уровнях. В первую очередь нужно постараться успокоить свои мысли, потому что именно они вызывают тревогу. Я советую вспомнить о приятных моментах из жизни и заострить внимание на позитиве, — рассказала Наумова.
Психолог отметила, что помощь близким и родным людям поможет восстановить душевные силы.
— Тревога всегда связана с тем, что человек чувствует себя беспомощным. Ему кажется, что ситуация безвыходная и он не может на нее повлиять. В таком случае важно чувствовать себя полезным, обратить внимание на окружающих, помочь близким. Когда человек оказывает кому-то помощь, то ощущение беспомощности уходит и появляется больше душевных сил, — считает специалист.
Эксперт напомнила, что тело может реагировать на чувство тревоги спазмами и зажимами. Она советует начать с минимальной физической активности (например, прогулок), чтобы снять напряжение.
— Человеку свойственно зажиматься на телесном уровне во время тревоги. Он чувствует спазмы в шее, плечах или спине. Соответственно, происходит гипоксия головного мозга. Кислород хуже поступает к голове. Я рекомендую замедлить дыхание и попытаться расслабить свое тело. Главное, все делать плавно, без резких движений. Ходьба, бег и прогулка на свежем воздухе отлично помогут справиться с тревожностью, — подчеркнула Наумова.
В свою очередь семейный психолог Кристина Ковалевская рассказала «Вечерней Москве», что для борьбы с тревогой на фоне плохих новостей могут помочь дыхательные техники, дневник мыслей и битье подушки. Специалист добавила, что во время тревоги человеку необходимо сохранять привычный образ жизни.
Хорошо помогут прогулки на свежем воздухе, общение с близкими, регулярное питание и так далее. Курение и алкоголь могут только усугубить ситуацию. Кроме того, психолог рекомендует осознавать, что происходит вокруг.