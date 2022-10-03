Три эффективных способа справиться с тревожностью без таблеток

— Тревога всегда связана с тем, что человек чувствует себя беспомощным. Ему кажется, что ситуация безвыходная и он не может на нее повлиять. В таком случае важно чувствовать себя полезным, обратить внимание на окружающих, помочь близким. Когда человек оказывает кому-то помощь, то ощущение беспомощности уходит и появляется больше душевных сил, — считает специалист.