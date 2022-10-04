Психолог рассказала о тонкостях межполовой дружбы

Многие отрицают дружбу между мужчиной и женщиной, полагая, что в таких отношениях кто-то один обязательно влюблён. однако такая дружба возможна и без драматического подтекста. Психодраматист Ольга Малинина внесла ясность в этот деликатный вопрос.

Фото: Inc-News Inc-News

"Сейчас очень много дружеских отношений между мужчинами и женщинами... Молодое поколение более асексуально и воспитывается в открытом информационном поле", — объяснила она, уточнив, что сначала нужно узнать о том, подробности этой дружбы, обстоятельства, соединившие друзей, и только потом делать вывод о возможности или невозможности.

Видео дня

Категории друзей

мужчину и женщину в прошлом связывали романтические отношения, но они расстались без взаимных обид и претензий. Эта категория редка, поскольку в дружбе после любви зачастую случается так, что один из "друзей" всё ещё надеется на возобновление былых отношений и ради этого сохраняет видимость дружбы;

"френдзона" — один из "друзей" влюблён, а другой пользуется этими чувствами ради собственной выгоды или просто потому что ему это льстит. Бывает так, что специфичность этой дружбы осознают оба, но спокойно принимают это;

общие интересы — мужчина и женщина не влюблены друг в друга, их лишь связывают общие интересы — читают одну и ту же литературу, занимаются одним видом спорта и т.п. По мнению специалиста, межполовая дружба возможна, если:

Тонкая грань

Ольга Малинина подчёркивает, что межполовая дружба, начавшаяся без какой-либо романтической подоплёки, вполне может со временем трансформироваться в любовь. Люди взрослеют, мудреют, меняются, поэтому не стоит удивляться, поняв, что человек, ранее привлекший вас своим внутренним миром, вдруг стал интересен ещё и в сексуальном плане.

А вот расхожее понятие "секс по дружбе" — всего лишь отговорка одной из сторон, не желающей брать на себя ответственность за полноценные романтические отношения. Когда связь основана не только на сексе, но и на какой-то искренней привязанности к партнёру, такие отношения требуют отдачи — эмоциональной или любой другой. Принимать любовь хотят все, но отдавать её готов далеко не каждый. "Такое предложение — это банальная попытка использовать другого: «Я не хочу сильно напрягаться, а тут рядом ты. Почему бы мне не воспользоваться тобой»", — говорит эксперт.

Не только друг

Зная о наличии у партнёра или супруга подруги/друга противоположного пола, другой партнёр зачастую начинает ревновать. Но подобная ревность может возникнуть и к другим друзьям, родным или даже работе — к тем/тому, с кем/где партнёр проводит больше времени.

"Вопрос в том, есть ли контакт между супругами и готовы ли они разговаривать, обсуждать и выяснять, что на самом деле скрывается за их претензиями и подозрениями. Любой третий — это увеличительное стекло, которое показывает, что в отношениях есть сложность, из-за которой все внимание супруга переходит на кого-то еще".