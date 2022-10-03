Психотерапевт назвал способы справиться с обидой

Для того чтобы справиться с обидой, нужно составить список обидчиков, а затем вообразить месть, считает психотерапевт, кандидат медицинских наук, основатель клиники NeoVitа и первого института психосоматики Артем Толоконин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал несколько способов преодолеть негативные эмоции.

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Обиды вредно копить в себе, уверен Толоконин. По его мнению, это способно привести к серьезным последствиям не только для нервной системы, но и для физического состояния: в частности, обиды и стрессы могут спровоцировать развитие гипертонии, рака и других заболеваний.

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Психотерапевт утверждает, что существуют эффективные методы борьбы с обидами. Один из них — список обид. Толоконин советует написать на листе имя обидчика или место, в котором произошло неприятное событие. Далее нужно в подробностях описать ситуацию, свои эмоции, чувства и недосказанности. После того как все перенесено на бумагу, нужно сжечь лист и «отпустить» ситуацию.

Поможет справиться с обидой и воображаемая месть, добавил собеседник «Ленты.ру». Нужно сесть в удобную позу и вспомнить обидные слова, ситуацию и самого обидчика. Оказавшись в этой ситуации в своем воображении, следует ответить ему и сделать с обидчиком все, что хочется. «Представьте, что должен сделать этот человек, чтобы вы его простили. По окончании вы должны почувствовать облегчение и прощение», — пояснил психотерапевт.

Предотвращение обиды — один из работающих методов справиться с негативом. Когда человек начинает делать или говорить то, что может вызвать обиду, следует сказать ему напрямую, что продолжать данный разговор нет смысла

Если конфликта не избежать, нужно представить, что обидчик — это телевизор, выключить звук и думать о своем. Можно в воображении выстроить стену, через которую не проходит ни звук, ни действия, посоветовал Толоконин.

По словам психотерапевта, прощение — это не показатель слабости, а признак силы, возвышение себя над обидой и самим обидчиком. Так вы доказываете, в первую очередь, самому себе, что эти моменты вас никак не трогают.