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2 часа назад

Психотерапевт назвал способы справиться с обидой

Lenta.ruиещё 2

Для того чтобы справиться с обидой, нужно составить список обидчиков, а затем вообразить месть, считает психотерапевт, кандидат медицинских наук, основатель клиники NeoVitа и первого института психосоматики Артем Толоконин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал несколько способов преодолеть негативные эмоции.

Психотерапевт назвал способы справиться с обидой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обиды вредно копить в себе, уверен Толоконин. По его мнению, это способно привести к серьезным последствиям не только для нервной системы, но и для физического состояния: в частности, обиды и стрессы могут спровоцировать развитие гипертонии, рака и других заболеваний.

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Психотерапевт утверждает, что существуют эффективные методы борьбы с обидами. Один из них — список обид. Толоконин советует написать на листе имя обидчика или место, в котором произошло неприятное событие. Далее нужно в подробностях описать ситуацию, свои эмоции, чувства и недосказанности. После того как все перенесено на бумагу, нужно сжечь лист и «отпустить» ситуацию.

Поможет справиться с обидой и воображаемая месть, добавил собеседник «Ленты.ру». Нужно сесть в удобную позу и вспомнить обидные слова, ситуацию и самого обидчика. Оказавшись в этой ситуации в своем воображении, следует ответить ему и сделать с обидчиком все, что хочется. «Представьте, что должен сделать этот человек, чтобы вы его простили. По окончании вы должны почувствовать облегчение и прощение», — пояснил психотерапевт.

Предотвращение обиды — один из работающих методов справиться с негативом. Когда человек начинает делать или говорить то, что может вызвать обиду, следует сказать ему напрямую, что продолжать данный разговор нет смысла

Если конфликта не избежать, нужно представить, что обидчик — это телевизор, выключить звук и думать о своем. Можно в воображении выстроить стену, через которую не проходит ни звук, ни действия, посоветовал Толоконин.

По словам психотерапевта, прощение — это не показатель слабости, а признак силы, возвышение себя над обидой и самим обидчиком. Так вы доказываете, в первую очередь, самому себе, что эти моменты вас никак не трогают.

Толоконин признал, что умение прощать приходит не сразу. Ему надо учиться, причем иногда на это уходят годы. Чтобы было проще справиться с обидами, нужно обращаться к специалистам, которые помогут проработать даже самые сложные моменты в жизни.

Психология,Артем Толоконин,
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