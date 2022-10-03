Психолог предупредила об опасности сдерживания эмоций

Об опасности сдерживания эмоций рассказала в разговоре с «Мослентой» эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО», практикующий клинический психолог, супервизор Арина Миллер. Она предупредила, что излишняя скрытность приводит к соматическим заболеваниям и психическим расстройствам.
«Даже если вы скрываете свои эмоции или делаете вид, что их не существует — они не исчезают, они остаются внутри и проявляются позже. Это стакан, который рискует однажды быть переполненным, и вода неостановимо польется через край: в виде истерики, неконтролируемой агрессии, направленной на себя (самоповреждение или суицид) или на других (массовые драки, расстрелы)», — объяснила психолог.
Миллер напомнила, что и позитивные, и негативные переживания в равной степени помогают человеку «ощущать и отражать мир».
«Если я чувствую радость — значит, мир ощущается хорошо для меня, а если злость — значит, что-то идет не так. И главный вопрос — что именно? Надо найти причину злости, а не способ сделать вид, что ее нет», — объяснила она.
При этом эмоции нужно учиться выражать «экологично», в этом могут помочь занятия искусством и психотерапия.