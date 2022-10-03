Психолог предупредила об опасности сдерживания эмоций

«Даже если вы скрываете свои эмоции или делаете вид, что их не существует — они не исчезают, они остаются внутри и проявляются позже. Это стакан, который рискует однажды быть переполненным, и вода неостановимо польется через край: в виде истерики, неконтролируемой агрессии, направленной на себя (самоповреждение или суицид) или на других (массовые драки, расстрелы)», — объяснила психолог.