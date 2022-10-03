Как понять, что ваш муж — патологический врун

Если вас постоянно посещают сомнения по поводу честности вашего партнера, возможно они совсем не беспочвенны. Могут быть некоторые верные признаки того, что вы в отношениях с патологическим лжецом. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Скрывает детали

Если вам кажется, что вы не знаете мельчайших подробностей в жизни вашего партнера, возможно он намеренно их скрывает. В таком случае вы часто узнаете детали из жизни партнера от других людей.

Переменчивость

Ваш партнер часто меняет версии событий и не придерживается одной точки зрения. Вы заметите, что их истории меняются с каждой минутой, поскольку они пытаются скрыть свои недостатки, приводя отговорки или лживые сценарии.

Нельзя положиться

Вы замечаете, что совсем не можете положиться на своего партнера, и когда возникают ситуации, когда вам нужна его поддержка, они исчезают, оставляя вас в подвешенном состоянии. Партнер должен быть в состоянии поддержать вас и помочь вам в самые трудные времена. Лжец только попытается придумать отговорки, объясняя, почему он не смог вам помочь.

Манипуляции

Ваш партнер — патологический лжец, если он использует манипулятивные приемы, чтобы заставить вас сказать «да» на определенные вещи. Такие люди пытаются заставить вас чувствовать себя плохо или даже шантажировать, чтобы вы сделали что-то для них.

Рассказывает чужие истории, как собственные