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3 часа назад

Как понять, что ваш муж — патологический врун

Диана Товсепова

Если вас постоянно посещают сомнения по поводу честности вашего партнера, возможно они совсем не беспочвенны. Могут быть некоторые верные признаки того, что вы в отношениях с патологическим лжецом. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

Как понять, что ваш муж — патологический врун
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Скрывает детали

Если вам кажется, что вы не знаете мельчайших подробностей в жизни вашего партнера, возможно он намеренно их скрывает. В таком случае вы часто узнаете детали из жизни партнера от других людей.

Переменчивость

Ваш партнер часто меняет версии событий и не придерживается одной точки зрения. Вы заметите, что их истории меняются с каждой минутой, поскольку они пытаются скрыть свои недостатки, приводя отговорки или лживые сценарии.

Нельзя положиться

Вы замечаете, что совсем не можете положиться на своего партнера, и когда возникают ситуации, когда вам нужна его поддержка, они исчезают, оставляя вас в подвешенном состоянии. Партнер должен быть в состоянии поддержать вас и помочь вам в самые трудные времена. Лжец только попытается придумать отговорки, объясняя, почему он не смог вам помочь.

Манипуляции

Ваш партнер — патологический лжец, если он использует манипулятивные приемы, чтобы заставить вас сказать «да» на определенные вещи. Такие люди пытаются заставить вас чувствовать себя плохо или даже шантажировать, чтобы вы сделали что-то для них.

Рассказывает чужие истории, как собственные

Если ваш партнер одержим рассказами чужих историй как своих собственных, то это главный признак того, что вы встречаетесь с патологическим лжецом. Сначала это может показаться безобидным, но если партнер хвастается какими-то успехами других людей, то это говорит о его странных наклонностях.

Психология,
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