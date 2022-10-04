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3 часа назад

Психотерапевт рассказал, кому нельзя заводить домашних питомцев

Inc-News

Некоторым категориям людей тесное общение с животными может навредить, хотя оно им не противопоказано.

Психотерапевт рассказал, кому нельзя заводить домашних питомцев
Фото: Inc-NewsInc-News

Кот, собака или симпатичный волнистый попугайчик могут привнести в жизнь человека новые краски, однако не всем людям стоит становиться владельцами животных. об этом рассказал психотерапевт Александр Федорович. Он отметил, что одинокие люди и те, кто в силу разных причин испытывает трудности при коммуникации с людьми, не смогут избавиться от проблем, заведя питомца. А вот шанс сделать себе хуже есть, он вполне реален:

"Человек переключается на животное и перестает стремиться к каким-то иным формам эмоциональной связи. Животное как будто выдавливает эту проблему", — отметил специалист.

Психотерапевт пояснил, что такой человек замещает общением с пушистым другом взаимодействие с другими людьми. И именно по этой причине многие хозяева собачек, кошечек и прочих четвероногих очеловечивают своих любимцев, разговаривают с ними.

"Бредни всякие начинаются", — резюмировал Федорович.

Вниманию владельцев всевозможных зверей — самовыгул животных в России вскоре может оказаться под запретом.

Психология,
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