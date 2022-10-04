Психотерапевт рассказал, кому нельзя заводить домашних питомцев

Кот, собака или симпатичный волнистый попугайчик могут привнести в жизнь человека новые краски, однако не всем людям стоит становиться владельцами животных. об этом рассказал психотерапевт Александр Федорович. Он отметил, что одинокие люди и те, кто в силу разных причин испытывает трудности при коммуникации с людьми, не смогут избавиться от проблем, заведя питомца. А вот шанс сделать себе хуже есть, он вполне реален: