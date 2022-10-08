Все наладится! Как правильно поддерживать других

Окружающие часто обращаются к нам за поддержкой, но сделать это бывает очень трудно. Часто мы делимся переживаниями в надежде, что станет легче, а в итоге состояние становится хуже. "Рамблер" расскажет, как правильно поддерживать других.

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Обычно мы обращаемся к другому человеку, когда нам сложно справиться с чувствами. В этот момент мы нуждаемся в понимании и участии, и ощущаем поддержку. Но некоторые люди поддерживать не умеют и вместо этого одаривают обесцениванием. Итак, как же поддерживать правильно.

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Выслушайте

Постарайтесь внимательно выслушать собеседника и не перебивать его, дайте ему выговориться, даже если он рассказывает свою историю эмоционально. Постепенно задавайте уточняющие вопросы, чтобы разобраться в ситуации.

Попытайтесь понять

Постарайтесь встать на место человека и представить, а что он чувствует. Пытаясь разделить состояние с другим, мы проявляем эмпатию, сопереживаем и показываем свое присутствие. Возможно, вы тоже ощутите грусть, но это абсолютно нормально. Скажите своему товарищу, что вы рядом и не оценивайте его слова. Когда человеку плохо, ему не нужна ваша оценка или совет, ему необходимо быть понятым и услышанным.

Скажите, что чувства нормальны

Иногда сильные эмоции, такие как гнев, зависть или обида могут пугать. При этом возникнуть они могут не только из-за драмы в личной жизни, но и из-за ситуации на работу. Поэтому для начала стоит сказать, что чувства вашего товарища абсолютно нормальны и в них нет ничего ужасного. Если человек не бросается на других и не портит имущество, он может сколько угодно думать о том, как он зол и прочее.

Безусловно, важно оставаться искренним. Вы можете сказать о том, что даже не представляете, как повели бы себя в схожей ситуации. Но, если вы понимаете, что повели бы себя иначе, лучше промолчите.

Подумайте о решении