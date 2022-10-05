5 ежедневных привычек успешных людей

Чему нам стоит поучиться у известных личностей, и какие ежедневные привычки будут лишь на благо нашему саморазвитию.

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1. Привычка читать

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Привычка много читать была, есть и будет отличительной чертой многих известных личностей. Например, Билл Гейтс осваивает за неделю хотя бы одну новую книгу, а в итогах уходящего года обязательно публикует список произведений, который рекомендует людям. Более половины своего свободного времени посвящает чтению один из крупнейших американских предпринимателей Уоррен Баффет.

Известно, что писатель Оноре де Бальзак обладал уникальным умением быстрочтения: роман в 2000 слов он мог прочесть всего за полчаса. А один из самых легендарных скоростных чтецов – Джон Кеннеди, который мог за минуту прочитать 1000 слов.

Американский читатель Томас Эдисон прославился тем, что читал быстро и запоминал текст феноменально: он мог воспроизвести прочитанное произведение практически дословно.

Как развить навык скорочтения: Избавьтесь от запинок в чтении. Чтобы быстро читать, нужно искоренить привычку проговаривать тест про себя, перечитывать предыдущие предложения и т.д.

Развивайте периферическое чтение, это позволит охватывать глазами как можно больше текста.

Учитесь поверхностному чтению, когда читаются только некоторые слова в тексте, по которым и раскрывается смысл.

Помните, что навык скорочтения развить можно, а вот сама привычка читать вырабатывается гораздо сложнее. Для этого нужно не только хотеть читать, но и обладать достаточным количеством свободного времени. Однако, привычка это хорошая, и раз уж великие личности находили время на чтение, то, может, и остальным стоит попробовать?

2. Привычка раннего подъёма

Утренние часы считаются самыми плодотворными для работы, поэтому привычка раннего подъёма воспевалась не только известными личностями. Вспомните русский фольклор: «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт».

Если заглянуть в личную жизнь известных личностей, то можно увидеть: многие из них начинали своей день довольно рано по общепринятым меркам. Например, Бенджамин Франклин вставал в 5 утра, Билл Гейтс пробуждается в это же время, а гендиректор «Apple» Тим Кук считает лучшим временем для пробуждения – 4.00. Чарльз Дарвин в это время уже приступал к работе, так как вставал в 3 часа ночи.

Моцарт придерживался такого распорядка дня: подъём в 5.00, до 6.00 – утренние процедуры и завтрак, в 7.00 – начало работы над новой музыкой. Примерно в это же время начинал творить Винсент Ван Гог. Он считал, что продуктивность длится лишь до 5-6 часов вечера, далее нужно отдыхать.

Как разбудить в себе «жаворонка»: Планируя свой день, ставьте чёткие цели на утренние часы. Для того чтобы рано встать, нужно понимать, что вы собираетесь делать в столь непривычный для себя час.

Научитесь правильному засыпанию. Чтобы перенастроить свои внутренние часы, нужно научить ваш организм правильно отходить ко сну.

Избегайте тяжёлой пищи в вечерние часы, шума, гаджетов. Придерживайтесь режима и старайтесь ложиться и вставать примерно в одно время.

Радуйте себя по утрам любимой музыкой, вкусным чаем, йогой, утренней зарядкой. Так раннее пробуждение не будет оставлять неприятный оттенок.

3. Научитесь самодисциплине

Планирование собственного времени – одно из лучших умений известных личностей. Привычка работать, творить, всё успевать вырабатывается по тому же принципу, что привычка просыпаться рано. Это следствие самодисциплины.

Например, Стивен Кинг придерживается строгого распорядка дня. У него есть определённые часы для отдыха, сна, прогулок и, конечно, творчества. Благодаря этому, он пишет около 6 страниц в день.

Многие деятели культуры и искусства добились успеха благодаря планированию своего времени. Они не пытались мотивировать себя, не ждали особого настроения для творчества, они просто творили ежедневно – по расписанию.

Привычка планировать свой день полезна для представителей любых профессий. Однако, самодисциплине тоже нужно учиться.

Как самодисциплинировать себя: Научитесь ставить реальные цели, краткосрочные, которые можно осуществить быстро.

Обязательно вознаграждайте себя за выполнение задачи.

Старайтесь думать о позитивном во время рутинных дел. Так вы научитесь получать положительные эмоции от дел, которые вы запланировали.

Старайтесь включать в ваш ежедневный график не только важные дела, но и полезные, а также приятные. Так следовать расписанию будет намного проще.

4. Привычка полноценного отдыха

Продуктивность зависит напрямую от вашего умения восстанавливать силы. И только ваши личные предпочтения и привычки подскажут вам, как лучше это сделать.

Например, Бетховен, Фрейд и Диккенс предпочитали отдыхать в единении с природой. Для них восстановлением сил были пешие прогулки.

Рузвельт и Наполеон отдыхали, погружаясь в чтение. А Эйнштейн отвлекался от суеты, играя на музыкальных инструментах.

Отличным решением для перерыва и восстановления сил может быть дневной сон. Вздремнуть днём любили Рокфеллер, Дали, Маргарет Тэтчер.

Как отдохнуть и расслабиться в течение дня:

При помощи медитации или сна. Посетив бассейн или душ. Сменив вид деятельности (после сидячей работы – активность и наоборот).

К слову, ночной сон многие личности не считали хорошим способом отдыха. Например, Наполеону и Франклину хватало 4 часов ночного сна, а Илон Маск успевает отдохнуть за 6 часов. Среди известных личностей также есть почитатели полифазного сна, который повышает продуктивность человека. Например, Леонардо да Винчи спал по 15 минут каждые 4 часа.

5. Привычка концентрироваться

Чтобы сделать что-то хорошо и быстро, нужно сконцентрироваться на выполнении конкретной задачи. Успешные люди стараются не работать в многозадачном режиме: это отнимает много сил и приносит меньше результата.

Как научиться концентрации:

Составляйте список дел, которые вы хотите успеть сделать за день, неделю, месяц или год. Начинайте с самых тяжёлых и неприятных дел. Так лёгкие задачи будут казаться ещё проще. Не беритесь за все дела сразу. Выполняйте их по степени важности.