Кто чаще всего вырастает из отличников и хулиганов

В опросе приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Так, россияне с доходом от 80 тыс. руб. хулиганили в школе чаще, чем те, кто сейчас зарабатывает меньше.

Фото: СОВА СОВА

Стоит отметить, что самыми примерными в выпускных классах были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте - медсестры.

В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.