Кто чаще всего вырастает из отличников и хулиганов

В опросе приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Так, россияне с доходом от 80 тыс. руб. хулиганили в школе чаще, чем те, кто сейчас зарабатывает меньше.
Стоит отметить, что самыми примерными в выпускных классах были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте - медсестры.
В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.
Кроме того, бывшие отличники по поведению в школе не стали теми, кто лучше зарабатывает. Из их числа больше всего тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. руб. в месяц (46 %). А вот больше всего зарабатывают хорошисты - их 43 % среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб.