5 способов избавиться от социальной усталости

Многие люди не столько устают от работы, сколько от постоянного контакта с коллегами и партнерами. "Рамблер" расскажет, как избавиться от социальной усталости.

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Зачастую мы устаем, потому что не можем выставить границы с внешним миром. Например, берем на себя лишнюю работу, вместо того, чтобы отдыхать, и тратим время на несимпатичных людей. От такого вынужденного общения, конечно, устаешь.

Оданако даже если вы действительно любите общаться, рано или поздно устаешь от всего. Психологи называют это по-разному. Кто-то связывает это со стресом, кто-то — с синдромом эмоционального выгорания. Но как не выгорать от общения?

Признайте свою усталость

Чаще всего люди просто не признают существование проблемы. В действительности все мы функционируем по-разному. Кому-то необходимо спать восемь часов, а кому-то пять, кто-то готов общаться постоянно, а кто-то нет. И это нормально!

Отойдите от дел

Возьмите отпуск или отгул, чтобы восстановить ресурсы. Откажитесь от привычного образа жизни в пользу отхыда, чтобы взглянуть на свою жизнь по-новому.

Не вините себя

Усталость — это нормально. То, что вы устали от общения с коллегами и даже с ребенком вовсе не говорит о том, что вы плохой человек. Нам всех порой нужна перезагрузка, и это наше право, а не знак плохой оценки.

Попросите о помощи

Попросите о поддержке близких и друзей. Возможно, вам понадобится кто-то, кто постоянно будет рядом и не позволит вам запустить себя. Кто-то, кто просто поможет по дому или составит вам компанию в вашем отпуске. В то же время нет ничего зазорного в желании побыть в одиночестве.

Позвольте себе чутьбольше