5 советов, как женщине стать успешной в мужской профессии

Пластический хирург Лусине Майтесян рассказывает о карьерном опыте в сфере, где еще совсем недавно доминировали мужчины, и дает несколько действенных советов начинающим.

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Еще пять лет назад женщина-хирург, и тем более молодая, была абсолютной экзотикой в профессии. Сегодня во врачебном сообществе уже не удивляются, почему так много девушек поступает учиться в медицинские ВУЗы и выбирает в качестве специализации хирургию. Делимся, какие шаги способствуют успеху в данной сфере.

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1. Транслируйте работодателю, что женщина имеет массу профессиональных преимуществ

В хирургии раньше не было женщин, поскольку проведение многих операций требовало серьезной физической и психологической выносливости. Однако, в последние годы развитие технологий заметно облегчило труд хирурга, и он стал доступнее для «слабого» пола.

Кроме того, выросла и стала популярной целая область индустрии красоты, где женщина без сомнений справляется с любыми сложностями. Конечно, далеко не все стало легким, и, например, процедура липосакции все же требует от доктора физической силы, но эту нагрузку подготовленная женщина выдержит. Также важно говорить о психологическом и эстетическом аспектах — женщина-хирург глубже понимает клиентку и лучше знает, что ей нужно для красоты. Двум женщинам в принципе легче общаться и обсуждать нюансы внешности. Кроме того, женщина-хирург служит отличной рекламой клиники, поскольку живо интересуется новыми технологиями и пользуется ими для улучшения собственного внешнего вида.

2. Помните, что сегодня большинство клиенток охотнее опирается на мнение женщины-врача

Раньше у клиенток, сомневающихся в заключении пластического-хирурга, была возможность получить второе мнение только у врача-мужчины. Вроде бы в профессиональном плане пол врача не важен, но на деле в области индустрии красоты женщина понимает женщину гораздо лучше, чем мужчина. Поэтому сегодня, когда второе мнение можно получить от врача одного с тобой пола, девушки этим охотно пользуются. Каким бы профессионалом не был мужчина, клиентки хотят услышать мнение женщины! Это стало происходить в повседневной практике настолько часто, что уже невозможно данный тренд игнорировать. Может ли девушка-врач этим пользоваться, указывая в качестве личных плюсов при приеме на работу? Конечно, ведь для клиники красоты, куда она будет устраиваться, чем больше клиентоориентированности, тем выше прибыль. Любая девушка рассматривает изменение своей внешности в контексте широкого поля сопутствующих факторов. Это и психоэмоциональные аспекты, и даже факторы ежедневного удобства, например, формат нижнего белья. Мужчина не понимает подобных нюансов, он смотрит на общую картину: «Будет ли смотреться грудь третьего размера? Анатомия позволяет?» Что будет дальше, и как будет чувствовать себя девушка на психическом и физическом уровне в обычной жизни — уже не столь важно.

3. Избавляйтесь от стереотипов быстрее, чем мужчины

Мужской взгляд предполагает, что женщина заботится о своей красоте, чтобы понравиться мужчине. Так действительно было раньше. Сегодня реалии другие, но прежняя ментальная установка все еще сильна. Она укоренилась в головах у самих женщин, и когда сегодня этот стереотип начал меняться, даже женщины-пластические хирурги не верили в реальность данных изменений! Они просто думали, что клиентки лукавят, объясняя, что им нужна красивая грудь для… внутренней удовлетворенности. Мужчина рассматривает грудные импланты с одной точки зрения: грудь больше — значит сексуальнее. Для современных девушек грудь имеет больше психологическое значение. Да, некоторые из них по-прежнему вставляют импланты, чтобы порадовать мужа. Это тоже осталось. Но все чаще мы встречаем и другое: на парной консультации муж говорит, что ему и так нравится, а девушка настаивает, что хочет быть красивой — ей это важно. Этому тренду не более трех лет.

4. Практикуйте ЗОЖ

Исторически пластические хирурги-мужчины меньше следят за своей внешностью. С одной стороны, какая разница есть ли у врача лишний вес и приятная внешность, если он профессионал от Бога, и творит чудеса. С другой сегодня пациенты приходят в клинику через соцсети, и если услуги рекламирует практикующая женщина-врач с яркой внешностью и хорошей фигурой, то очевидно, что она привлечет гораздо больше людей одним только показом своего образа жизни. Красота сегодня связана с ЗОЖем, поэтому, когда клиент видит красивого хирурга, он понимает, что тот поддерживает фигуру не только высокими технологиями, но и правильным питанием и спортом. В этом двойная выгода для клиники, поскольку клиент начинает доверять врачу абсолютно.

5. Не стесняйтесь своей молодости. Она ваш главный ресурс

Молодой женщине-хирургу вдвойне трудно пробиться в профессии, поскольку она сталкивается не только с гендерными стереотипами, но еще и с эйджизмом. Возраст — это реальная проблема. Но здесь ваши заслуги: диплом, научные или исследовательские работы, сильная практика будут служить вам в помощь.

Ошибки начинающего врача, конечно, рассматриваются намного строже, чем у опытного специалиста. Поэтому приходится быть в два раза более усерднее. Недоверие к молодым так сильно, что в начале карьеры можно даже стараться выглядеть взрослее, однако это глобальная ошибка. Молодость — это ресурс! Стоит расценивать его как совокупный приоритет времени, энергии и усвоения новых знаний, а в случае с хирургией — это еще и физические силы для сложных операций. Поэтому не стоит зря переживать — выглядеть старше своих лет хуже, чем выглядеть моложе.

Перспективы женщины-хирурга