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5 октября

Evening Standart: в Букингемском дворце сочли спекуляцией названную дату коронации Карла III

Газета.Ruиещё 8

Газета Evening Standart со ссылкой на Букингемский дворец назвала дату коронации Карла III 3 июня 2023 года "чистой спекуляцией". Накануне Bloomberg, ссылаясь на представителей правительства, сообщило, что церемония коронации Карла III состоится 3 июня 2023 года. "Представитель дворца заявил, что любые сообщения о дате были не чем иным, как чистой спекуляцией", - отмечается в статье. Источники газеты заявили, что день коронации не был согласован, и к сообщениям в прессе следует отнестись с большой долей скептицизма. Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября. Ее сын, принц Чарльз, стал королем, взяв имя Карл III. Спустя несколько недель в Великобритании зафиксировали рост рейтинга одобрения Карла III. Таким образом, предполагается, что рост популярности нового монарха связан с его работой на публике после смерти матери. Однако рейтинг называют нестабильным, поскольку стиль правления Карла III будет отличаться от манеры Елизаветы II.

Evening Standart: в Букингемском дворце сочли спекуляцией названную дату коронации Карла III
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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