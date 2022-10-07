Разговор с психологом: Как победить тревожность

Разговор с психологом: Как победить тревожностьКак проявляется чувство тревожности, и как же понять, что у тебя именно такое состояние? Стоит ли сразу бежать к специалисту, а если да, то к какому? Об этом мы расскажем в нашей статье.

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Чувство тревожности хоть раз в жизни пережил каждый человек. Стоит ли насторожиться при его появлении, ведь в некоторых случаях оно очень мешает нормальной жизни? Нужно ли бежать к специалисту и к какому? Как в принципе можно избавиться от этого состояния? С этими вопросами портал Inc-News обратился к экспертам.

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Как проявляется тревожность и как понять, что у тебя именно это состояние?

Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта, эксперт по брендингу Валерий Гут объяснил, что тревожность является частой и достаточно обычной реакцией человека на какие-то пугающие события. Она может проявляться внутренне (волнение, беспокойство, ощущение, что вы не можете найти себе места), и внешне (затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, чувство сдавленности в груди).

Чувство тревожности могут вызывать мысли, пугающие обстоятельства, которые заставляют ощущать себя беспомощным. По мнению Гута, запускать такое состояние нельзя – нужно вовремя от него избавиться самостоятельно или с помощью специалиста.

Тревожность - это воображаемая картина будущего, которая еще не произошла и возможно не произойдет. То есть, иными словами.

"Это то, что человек сам себе придумал, нарисовал, представил, выдумал и погрузился полностью в свои воображения и фантазии, поверил в то, что это неизбежно. Живя в этих страхах за будущее, человек перестает жить настоящим, уходит в стресс, депрессию, апатию, в панические атаки, часто в переедание или отказ от жизни", - объясняет фитнес-психолог, автор 15 онлайн программ, в основе которых лежат психология, питание, спорт, Вероника Шульц.

Как избавиться от чувства тревожности совсем или уменьшить самостоятельно?

Вероника Шульц перечислила пять способов, которые помогут справиться с тревогой.

1. Дыхание. Закройте глаза. Остановитесь. И просто начните дышать. Делайте глубокий вдох через нос и очень глубокий выдох через рот. Ваша задача попробовать успокоиться. При таком глубоком дыхании мысленно можно проговаривать: «Сейчас я дышу, сейчас я дышу, в данную секунду мне ничего не угрожает, я живу, со мной все в порядке. Сейчас я в порядке. Сейчас ничего не произошло». Дышать до тех пор, пока вы немного не придете в себя.

2. Заземление. Если есть возможность, сядьте на любую поверхность, можно снять обувь. Можно провести практику и стоя. Дышите спокойно, закройте глаза. Представьте. Как ваши ноги очень твердо стоят на поверхности, они будто корни деревьев проникают в землю. Почувствуйте силу в них. Дышите при это ровно, спокойно, умеренно. Мысленно сканируйте ваше тело снизу до самой макушки. Задача - ощутить каждую частичку вашего тела. Нужно почувствовать свое тело на уровне физики. Вы здесь, вы в это пространстве, ваше тело, ум, мысли, дыхание едино. Делайте это упражнение в моменты сильной тревоги. Столько по времени, пока не успокоятся тревожные мысли.

3. Почистите информационное поле. Не смотрите без конца новости, не читайте социальные сети с темами, которые вас беспокоят (сокращаем до 30 минут в день). Не общайтесь с людьми, которые разгоняют вас в тревожной для вас теме. К примеру, вы пережили развод: временно не общайтесь с разведенными и не читайте новости про это. Окружите себя общением со счастливыми парами, которые подарят вам надежду на хорошее будущее.

4. Посмотрите страху (тревоге) в глаза. Проиграйте самый худший вариант развития событий. Что будет с вами, если то, о чем вы тревожитесь, реализуется. Проиграйте этот вариант пошагово, напишите план действий, которые вы сможете совершить. Таким образом вы подготовите психику: если вдруг это произойдет, вы сможете легче адаптироваться к обстоятельствам и пережить произошедшее (но при этом помните, что этого может и не произойти). Далее старайтесь больше об этом не думать, а жить сегодняшним днём.

5. Включите в свою жизнь физическую активность. Это может быть бег, плавание, фитнес, йога, любые виды активности. Чем больше тревоги, тем спокойней тренировки. Умеренные нагрузки выводят из организма гормон стресса и вырабатывают гормоны радости, благодаря чему уровень тревоги будет снижаться. Заботьтесь о теле: бани, массаж, уходовые процедуры.

Также рекомендуется сократить потребление алкоголя, кофе, крепкого чая, до одной чашки в день, либо совсем отказаться, до прекращения состояния тревожности, заменяя их морсами, либо травяными чаями, молокой, соком.

Когда с чувством тревожности следует идти к специалисту и к какому?

Если же, использовав все вышеперечисленное, ваша тревога не уменьшается, обратитесь к специалисту (психологу, неврологу, психотерапевту).

"Специалист поможет найти причину, истинные корни тревожного состояния, которое порой вызвано событиями, произошедшими с человеком в далеком прошлом, возможно даже в детстве. И совершенно не осознаваемыми им во взрослой осознанной жизни. Ведь мы не всегда можем изменить события, происходящие вокруг нас, зато мы всегда можем научиться жить в этих событиях, сохраняя собственное психологическое здоровье, и тем самым здоровье окружающих нас людей", - поясняет практический психолог, гипнотерапевт, транзактный аналитик, тренер Инна Воронова.

По-прежнему, можно обратиться на Горячую линию психологической помощи, но мы понимаем, что это «скоропомощное» средство. Так же пройти личную психотерапию, всегда полезно, и сейчас многие высококлассные специалисты работают как очно, так и онлайн.