Названы лучшие способы заботы о ментальном здоровье

Россияне рассказали, что снимают нервное напряжение прогулками на свежем воздухе, спортом и общением с родными. Лучшие способы заботы о ментальном здоровье они назвали в ходе совместного исследования «Авито Работа» и FITMOST, результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

58 процентов респондентов пытаются сохранить психическое здоровье при помощи прогулок на свежем воздухе. На общение с близкими возлагают надежды 52 процента опрошенных, спорт упомянули 38 процентов, хобби и творчество — 34 процента, общение с домашними животными — 29 процентов.

«Интересно, что медитация также набирает популярность как один из способов поддержания ментального здоровья: с начала 2022 года спрос на этот вид занятий среди россиян вырос на 28 процентов», — прокомментировала результаты опроса АлекАлександра Герасимова, CEO FITMOST.