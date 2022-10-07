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46 минут назад

Психолог Михаил Лабковский объяснил, почему у многих не получается добиваться целей

Super.ruиещё 1

Психолог всея Руси Михали Лабковский считает, что если целей добиться не получается, — значит просто они не имеют ничего общего с истинными желаниями человека.

Психолог объяснил, почему у многих не получается добиваться целей
Фото: Super.ruSuper.ru

«Многие спешат в загс не потому, что встретили того единственного или ту единственную, а потому что так надо: все подруги замужем, пацаны пристроены, а я что, хуже всех? — пишет Михаил в своем Telegram-канале. — Детей, кстати, заводят по той же причине, вот где настоящая трагедия».

Та же ситуация и с работой. По словам психолога, большинство людей стремятся сделать карьеру и много зарабатывать не потому что хотят чего-то конкретного, а потому что так принято. Основная проблема в том, что не умеют слышать и понимать себя, свои желания. Не умеют отделять свои мысли от навязанных обществом стереотипов, свои желания — от родительских. И, как следствие, часто не понимают и окружающих тоже.

«Часто люди жалуются, что руководитель не понимает, что хорошо бы поднять им зарплату, ребенок не понимает, что надо ходить на кружки, которые мама с папой оплатили, муж не понимает, что все еще надо за женой ухаживать — а даже если понимает, то не знает, как именно... Друзья, пока вы сами себя не поймете, бесполезно ждать этого от окружающих, — говорит психолог. — Так и с мужем, который видит ваше кислое лицо, но ума не приложит, что конкретно ему надо делать, чтобы оно изменилось на "сладкое". А ребенку, может, и не по барабану ваши старания, просто ему фортепиано надоело. И пока вы не научитесь говорить ртом, вы так и будете со всеми конфликтовать до бесконечности».

Вывод такой: нужно учиться слышать и понимать себя, и без усилий и помощи психолога тут не обойтись. Но это, как говорится, уже отдельный разговор.

Психология,Михаил Лабковский,
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