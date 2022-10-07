Психолог объяснил, почему у многих не получается добиваться целей

«Часто люди жалуются, что руководитель не понимает, что хорошо бы поднять им зарплату, ребенок не понимает, что надо ходить на кружки, которые мама с папой оплатили, муж не понимает, что все еще надо за женой ухаживать — а даже если понимает, то не знает, как именно... Друзья, пока вы сами себя не поймете, бесполезно ждать этого от окружающих, — говорит психолог. — Так и с мужем, который видит ваше кислое лицо, но ума не приложит, что конкретно ему надо делать, чтобы оно изменилось на "сладкое". А ребенку, может, и не по барабану ваши старания, просто ему фортепиано надоело. И пока вы не научитесь говорить ртом, вы так и будете со всеми конфликтовать до бесконечности».