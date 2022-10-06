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1 час назад

Зачем люди пытаются похудеть перед походом в спортзал

Мария Каткова
Денис Кормиловэксперт

Секрет похудения известен всем, и заключается он в правильном питании и тренировках. Однако многие люди срываются и не могут следовать режиму, а также не знают, какие именно физические упражнения им подходят. Некоторые и вовсе просто боятся идти в спортзал из-за того, что стесняются своей фигуры. О том, почему это происходит и как с этим бороться — в материале “Рамблера”.

Зачем люди пытаются похудеть перед походом в спортзал
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Что такое бодишейминг

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Бодишеймингом страдают не только люди с лишним весом. Многие удивляются, но даже худые модели сталкиваются с критикой своего тела. Одному человеку внешность другого может казаться идеальной, а другой будет с ним спорить и доказывать обратное. Важно не поддаваться критике и не зацикливаться на том, что думают другие.

«Бодишейминг – дискриминация людей по тому, как выглядит их тело. И многие, однажды столкнувшись с подобным, потом “несут” эти комплексы всю свою жизнь – бояться раздеваться на публике, идти в спортзал и т.п»
Денис Кормилов
Денис КормиловЭлит-тренер Hills

Почему на вас на самом деле никто не смотрит

Как бы банально это ни звучало, все страхи действительно только в нашей голове. Поэтому даже если вы идете в спортзал и думаете, что кто-то обращает внимание на ваше тело, на самом деле это не так. И это подтверждают тренеры, а также те, кто регулярно ходит в спортзал и следит за фигурой.

«Новички часто вызывают только восхищение. Пример: кто достоин уважения – женщина с лишним весом в ресторане фастфуда или в спортзале? Очевидно, что второй вариант куда более оптимистичный»
Денис Кормилов
Денис КормиловЭлит-тренер Hills

Почему не стоит худеть перед спортзалом

Похудение перед спортзалом сильно затягивает ваши возможности для старта. Так, вы будете откладывать поход за абонементом на неделю, месяц и далее. Если вы возьметесь за дело сразу, то и результат будет более быстрым. Кроме того, можно травмироваться даже во время домашних тренировок.

«Это может стать опасным для здоровья, особенно, если раньше вы никогда не занимались спортом или делали это через раз. Конечно, можно найти огромное количество советов и видео с тренировками, но насколько они вам подойдут – большой вопрос»
Денис Кормилов
Денис КормиловЭлит-тренер Hills
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