Зачем люди пытаются похудеть перед походом в спортзал

Секрет похудения известен всем, и заключается он в правильном питании и тренировках. Однако многие люди срываются и не могут следовать режиму, а также не знают, какие именно физические упражнения им подходят. Некоторые и вовсе просто боятся идти в спортзал из-за того, что стесняются своей фигуры. О том, почему это происходит и как с этим бороться — в материале “Рамблера”.

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Что такое бодишейминг

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Бодишеймингом страдают не только люди с лишним весом. Многие удивляются, но даже худые модели сталкиваются с критикой своего тела. Одному человеку внешность другого может казаться идеальной, а другой будет с ним спорить и доказывать обратное. Важно не поддаваться критике и не зацикливаться на том, что думают другие.

«Бодишейминг – дискриминация людей по тому, как выглядит их тело. И многие, однажды столкнувшись с подобным, потом “несут” эти комплексы всю свою жизнь – бояться раздеваться на публике, идти в спортзал и т.п» Денис Кормилов Элит-тренер Hills

Почему на вас на самом деле никто не смотрит

Как бы банально это ни звучало, все страхи действительно только в нашей голове. Поэтому даже если вы идете в спортзал и думаете, что кто-то обращает внимание на ваше тело, на самом деле это не так. И это подтверждают тренеры, а также те, кто регулярно ходит в спортзал и следит за фигурой.

«Новички часто вызывают только восхищение. Пример: кто достоин уважения – женщина с лишним весом в ресторане фастфуда или в спортзале? Очевидно, что второй вариант куда более оптимистичный» Денис Кормилов Элит-тренер Hills

Почему не стоит худеть перед спортзалом

Похудение перед спортзалом сильно затягивает ваши возможности для старта. Так, вы будете откладывать поход за абонементом на неделю, месяц и далее. Если вы возьметесь за дело сразу, то и результат будет более быстрым. Кроме того, можно травмироваться даже во время домашних тренировок.