Объяснена причина творческих порывов во время принятия душа

Ученые из Университета Миннесоты объяснили причину творческих порывов и легкого решения задач во время приема душа. Результаты работы опубликованы в журнале Psychology of Aesthetics, Creativity и the Arts.

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Специалисты попросили участников эксперимента придумать альтернативные и необычные варианты использования повседневных предметов — например, кирпича или скрепки. Затем испытуемых разделили на две группы, и показали им трехминутные видеоролики, которые должны были служить моделями зарождения новых творческих идей добровольцев. Одной группе показали скучное видео: где двое мужчин складывают белье. Второй продемонстрировали умеренно увлекательное видео: сцену из фильма 1989 года «Когда Гарри встретил Салли», в которой персонаж показывает, как убедительно имитировать оргазм (сидя в переполненном ресторане).

После просмотра видео участников попросили быстро вернуться к процессу перечисления альтернативных вариантов использования гипотетического кирпича или скрепки, исходя из идей, сформированных во время просмотра видеороликов. Испытуемые отметили, что их мысли свободно переходили с одной темы на другую. Ученые считают, что «блуждание мыслей» позволяет лучше генерировать творческие идеи, но только в случае просмотра интересного видео, а не скучного. Это же объясняет, почему во время принятия душа так легко решаются задачи.