Пять ярких признаков депрессии

Депрессия, как и почти любое заболевание, всегда сопровождается определенными симптомами. Вот пять самых распространенных из них.
Может быть очень тяжело наблюдать за тем, как страдает близкий человек. Но если вы поймете, какие конкретно у него проблемы, то сможете ему помочь. Вот, например, как выявить депрессию. На неё указывают следующие пять признаков.
Тяжело вставать с постели. Если стало сложно найти причину подняться с кровати по утрам, то это может говорить о депрессии. Эта болезнь способна заставить ощущать сильную усталость и физическое утомление. Изменения привычек сна. Это может проявляться по-разному. Например, вы можете предпочитать сон другим повседневным делам или начать дремать днём, чтобы как-то скоротать время. Иногда человек сталкивается с бессонницей и с тревожными мыслями, которые не дают уснуть.
Изменения аппетита. У одних может быть повышенный аппетит, а другие могут ничего не есть и не ощущать голода. Постоянная раздражительность и перепады настроения. Если эти симптомы не проходят уже несколько дней, то они могут быть связаны с депрессией. Тяжело поддерживать отношения с другими людьми и испытывать радость. Вы можете перестать получать удовольствие от того, чем наслаждались раньше. И это - как раз яркий признак депрессии.