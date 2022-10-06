Пять ярких признаков депрессии

Депрессия, как и почти любое заболевание, всегда сопровождается определенными симптомами. Вот пять самых распространенных из них.

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Может быть очень тяжело наблюдать за тем, как страдает близкий человек. Но если вы поймете, какие конкретно у него проблемы, то сможете ему помочь. Вот, например, как выявить депрессию. На неё указывают следующие пять признаков.

Тяжело вставать с постели. Если стало сложно найти причину подняться с кровати по утрам, то это может говорить о депрессии. Эта болезнь способна заставить ощущать сильную усталость и физическое утомление. Изменения привычек сна. Это может проявляться по-разному. Например, вы можете предпочитать сон другим повседневным делам или начать дремать днём, чтобы как-то скоротать время. Иногда человек сталкивается с бессонницей и с тревожными мыслями, которые не дают уснуть.