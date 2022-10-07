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1 час назад

Почему нас так привлекают истории о мошенниках и других преступниках

Ferra.ru

В последнее время люди стали ещё больше, чем раньше, интересоваться историями о различных лжецах и мошенниках. Но почему именно сейчас? И чем вообще может быть вызван такой интерес?

Почему нас так привлекают истории о преступниках
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению Лорел Анерт, доцента кафедры медиа и экранных исследований Северо-Восточного университета, интерес к историям и фильмам о преступниках - это в некоторой степени продолжение волны преступности, которая сейчас идёт. Также есть вероятность, что подобные истории «задевают за живое» зрителей, потому что затрагивают следующий вопрос: что есть правда в мире, который полон лжи?

Кроме того, поскольку мы склонны ассоциировать себя с персонажами на экране, подобные фильмы и передачи о преступниках помогают нам раскрепоститься.

Также, по словам профессора философии и компьютерных наук Дона Фоллиса, ложь может быть заложена в человеческих генах. Но эксперт подчёркивает:

«Дело не только в том, что мы лжецы и обманщики, поэтому нам интересно читать художественную литературу о лжецах и обманщиках».

Причина может заключаться в самой природе человека: то есть ложь и обман могут лежать в основе человеческой натуры.

Психология,
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