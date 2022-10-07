Поговорите с собой утром и сделайте шаг к любви

Сегодня мысль о том, что главное в жизни - твой комфорт, невероятно популярна. Сегодня неважно, как ты выглядишь внешне, главное - внутреннее ощущение свободы и гармонии. Неслучайно 7 октября отмечают День внутренней красоты.
Когда мы говорим о такой красоте, то должны понимать, что здесь нет пределов и нет рамок, ты сам можешь создать идеальную версию себя. Однако и о внешности забывать не стоит, ведь она напрямую зависит от наших внутренних терзаний и желаний.
- Карл Роджерс, один из основателей гуманистической психологии, заметил этот феномен. Как только он начал принимать себя таким, какой он есть, начались изменения. Феномен интересный, и этому есть объяснения. Например, личность не принимает свой лишний вес. Борется с ним тренировками, диетами, а организм не просто так набрал лишний вес, у него есть для этого причины. Одно из них может быть - подавление своего страха. На языке тела - страх отложился в виде спасательного круга на животе. И когда личность начинает принимать себя, проявляет свой страх, не скрывает его от других, страх себя исчерпывает (прожитая эмоция иссякает) и лишний вес уходит. Если у человека есть установки, что он некрасивый, то и тело будет это показывать. Тело - это отражение нашей психики, - подтверждает психолог Азамат Макенов.
- Быть красивым для себя сложно. Потому что чаще всего у нас нет признания внутренней красоты. В голове словно идёт борьба за право быть красивым, - отмечает другой психолог Кирилл Макаров. - Когда человек верен себе (уверенность - лишь следствие), чувствует себя настоящим и не стремится соответствовать чужим ожиданиям, тогда он может видеть свою внутреннюю красоту. Скажу больше, вопрос "красивый я или нет?" уйдёт на десятый план.
Найти общий язык со своим телом порой непросто, поэтому психологи дали несколько советов, как стать увереннее в себе.
- Не стоит относиться к себе как к полену, из которого надо выстругать красивого Буратино. Вам нужно сделать акцент на себя. Определить, вокруг чего внутри вас всё организовано. Вокруг какой вашей роли ("мать", "женщина в расцвете", "профессионал") или вокруг какой идеи пройдёт жизнь, - советует Кирилл Макаров.
- Расставьте личные границы - вы увидите колоссальные изменения: если изменится отношение к вам, то и внутренние диалоги с собой (типа вот я тупица) изменятся, - говорит Азамат Макенов.
- Позвольте своему внутреннему ребёнку проявить свои желания, интересы и импульсы. Нужно дать возможность себе познакомиться со своими природными (часто подавленными) "фонтанчиками жизни", - делится Кирилл Макаров. - Потом надо позволить им дать какие-то результаты. Появится мотив повторить это снова, заблестят глаза, можно будет почувствовать себя источником чего-то хорошего.
На пути к любви к себе могут появиться страхи или возникнуть прошлые неудачи. Порой люди приходят к словосочетанию "внутренняя красота", размышляя о любви, а неразделённое чувство может мешать жить дальше. Как быть?
- Вопрос извечный. Все проходили через это. Кстати, все подсознательно знают, как пройти такой путь. После смерти положено 40 дней траура. Не просто так, это время для проживания горя. Оно помогает отпускать то, что не хотим отпускать. С неразделённой любовью всё проходит точно так же. Вопрос лишь в том, сколько тебе нужно времени. "Каменное сердце" образуется только в том случае, если эмоция не прожита, - советует психолог Азамат Макенов.
Внутренняя красота всегда разная, но, какие бы формы она ни имела, она важна для каждого из нас. Чтобы обрести и поддерживать свою красоту, психологи советуют полюбить себя.
- Наслаждайтесь каждым процессом жизни. Принимайте душ с удовольствием, создавайте себе приятную атмосферу для обеда, поставьте на будильник любимую песню, а ещё по утрам смотрите в зеркало и говорите себе: "Доброе утро, красотка/красавчик", - замечает Азамат Макенов.
- Необходима тишина внутри. Каждый день нужно находить 5-10 минут или даже 50-100, чтобы побыть с самим собой, - советует КириллМакаров. - Надо научиться сохранять тишину даже в действии. Тогда появится навык направленного внимания. Это даст возможность увидеть много "мудрости тела", красоты спокойствия. Из такого начала всё, что вырастет, будет красивым: и движения, и мысли, и эмоции.