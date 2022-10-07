Поговорите с собой утром и сделайте шаг к любви

- Карл Роджерс, один из основателей гуманистической психологии, заметил этот феномен. Как только он начал принимать себя таким, какой он есть, начались изменения. Феномен интересный, и этому есть объяснения. Например, личность не принимает свой лишний вес. Борется с ним тренировками, диетами, а организм не просто так набрал лишний вес, у него есть для этого причины. Одно из них может быть - подавление своего страха. На языке тела - страх отложился в виде спасательного круга на животе. И когда личность начинает принимать себя, проявляет свой страх, не скрывает его от других, страх себя исчерпывает (прожитая эмоция иссякает) и лишний вес уходит. Если у человека есть установки, что он некрасивый, то и тело будет это показывать. Тело - это отражение нашей психики, - подтверждает психолог Азамат Макенов.



- Быть красивым для себя сложно. Потому что чаще всего у нас нет признания внутренней красоты. В голове словно идёт борьба за право быть красивым, - отмечает другой психолог Кирилл Макаров. - Когда человек верен себе (уверенность - лишь следствие), чувствует себя настоящим и не стремится соответствовать чужим ожиданиям, тогда он может видеть свою внутреннюю красоту. Скажу больше, вопрос "красивый я или нет?" уйдёт на десятый план.