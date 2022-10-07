Когда нахождение дома негативно сказывается на психике

Психолог Эдуард Мавлутов предупредил о риске психологических заболеваний, если вы постоянно сидите дома, сообщает «Газета.ру». По его словам, длительное пребывание в зданиях негативно сказывается на психическом здоровье.

Он пояснил, что человек испытывает гипоксию, быстро устает, в конце концов страдает мозг. В результате может развиться бессонница.

Также высока вероятность возникновения психологических проблем в замкнутом пространстве: состояния тревоги, паники, депрессии. Человек, который долгое время находится в изоляции, страдает тоской и одиночеством, могут даже начаться галлюцинации. Кроме того, у него возникает дефицит витамина D, который необходим для здоровья костной системы.