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3 часа назад

Психолог Мавлутов: Постоянное нахождение дома негативно сказывается на психическом здоровье

runews24.ru

Психолог Эдуард Мавлутов предупредил о риске психологических заболеваний, если вы постоянно сидите дома, сообщает «Газета.ру». По его словам, длительное пребывание в зданиях негативно сказывается на психическом здоровье.

Когда нахождение дома негативно сказывается на психике
Фото: runews24.rurunews24.ru

Он пояснил, что человек испытывает гипоксию, быстро устает, в конце концов страдает мозг. В результате может развиться бессонница.

Также высока вероятность возникновения психологических проблем в замкнутом пространстве: состояния тревоги, паники, депрессии. Человек, который долгое время находится в изоляции, страдает тоской и одиночеством, могут даже начаться галлюцинации. Кроме того, у него возникает дефицит витамина D, который необходим для здоровья костной системы.

Солнечный свет, выход на улицу, даже если погода не солнечная, являются важными действиями для здоровья организма. Свежий воздух насыщает мозг человека кислородом, повышает работоспособность и успокаивает нервы, заключил Мавлутов.

Психология,
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