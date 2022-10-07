Женственность: зачем нужна и как ее развивать?

Развитие женственности — одна из популярных тем различных вебинаров, марафонов и курсов, которые можно найти в Сети. Казалось бы, это свойство заложено в представительницах прекрасного пола от природы — зачем же его развивать? И в чем важность такой модели поведения? Разобраться помогает Ксения Демина — психолог, тренер по самооценке.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ксения Демина — психолог, тренер по самооценке и личностному росту. Эксперт в области межличностных коммуникаций. Автор и ведущая марафонов, мастермайндов и тренингов по отношениям и самооценке.

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Что собой представляет женственность

Многие считают, что женственность — это внешняя красота: ежедневный макияж, прическа, летящие платья, юбки. Но это лишь одна сторона медали. Да, если женщина обожает наряжаться, пользуется косметикой, вкладывает в свою внешность время, силы и любит красиво выглядеть — она женственная. Однако верна эта мысль не до конца.

Женственность — не только внешний вид, но также образ мышления и стиль поведения. И именно последний пункт часто становится «камнем преткновения»: как раз здесь у представительниц прекрасного пола возникает много вопросов. Многие нередко путают женственность и сексуальность, а это не одно и то же — между ними есть тонкая грань, и в крайности впадать не стоит.

Зачем нужна женственность?

Именно она позволяет женщине раскрыться, дает возможность ощущать истинное удовольствие от всех аспектов жизни, наслаждаться ею и собой без постоянных стрессов, выгорания и героического преодоления себя, помогает построить гармоничные отношения с мужчиной. Живя в системе, погружаясь в проблемы, женщины мало задумываются об этой составляющей своей жизни, а зря.

Признаки, что с женственностью все в порядке

Уровень раскрытия, развития женственности у каждой из нас свой. Есть несколько признаков, которые помогут понять, как дела обстоят именно у вас:

Вы легко просите и принимаете помощь

Пресловутое «я сама» — это мужской путь, полный достигаторства и всевозможных преодолений. Девушка, способная легко признавать, что ей требуется помощь, принимать ее и искренне благодарить — наполненная и женственная. Мужчин она окрыляет, наполняет, заряжает и одаривает своей энергией, поскольку они чувствуют, что их предназначение — помощь нам, хрупким и нежным.

Вы доверяете своему мужчине в отношениях

Желание все контролировать — тоже мужская прерогатива. Отпустите своего партнера, пусть он сам принимает решения, а вы доверьтесь. Постоянные указания вызывают у мужчин сопротивление и желание ничего не делать вообще. Инициатива будет с каждым годом угасать, а вам придется все тащить на себе, решать вопросы, связанные с отдыхом, кружками, учебой, переездами и так далее. В итоге — усталость, выгорание и ухудшение отношений.

Вы умеете быть легкой

У всех периодами падает настроение, накатывает злость или грусть. Но по большей части как вы идете по жизни — с наслаждением или раздражением? Если женщина взрывается от любой мелочи — ребенок принес грязь с улицы, подгорел ужин, или даже просто, плохая погода испортила планы — ее женственность практически на нуле, она выгорела и устала. Посмотрите на себя в жизни. Насколько вам подходят все три пункта? Женственность стоит развивать или, как сейчас модно говорить, прокачивать. Нормальные мужчины от женственных избранниц невероятно заряжаются, поэтому ищут их, тянутся к ним.

Слабость равно женственность?

Каждая женщина, даже сильная, хочет встретить на своем пути мужчину, который будет заботиться, любить, оберегать. Но чтобы это произошло, нужно стать немного послабее. И при этом никакого притворства. Вы должны быть готовы доверять мужчине, позволить ему взять ответственность за вас.