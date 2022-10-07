Столичный психолог рассказал о способах невербального общения

Наши эмоции и внутренние состояния выражаются не только через слова. Многое сообщается через положение рук, позу, походку. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал об особенностях передачи информации через тело.

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Общаясь с окружающими — будь то коллеги, друзья или члены семьи — мы часто воспринимаем только то, что произносится. Это самый простой и доступный канал связи. Однако нередко невербальные сигналы дополняют сказанное или вовсе отменяют его. Эта особенность коммуникации крайне важна, так как ее трудно контролировать, а иногда даже просто заметить — только если вы не искусный актер. Проще говоря, этот вид взаимодействия проявляется неосознанно.

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— Учитывая скрытую составляющую и правильно ее используя, можно укрепить контакт с людьми, замечая их переживания и состояния. Написано множество книг, где подробно описан язык тела. Какие наиболее яркие примеры можно встретить? Скрещенные руки — показательный и распространённый жест. Это символ закрытости, попытка отгородиться. Закрывание рта рукой — простой на вид жест, как бы поддерживающий голову, но по сути блокирующий выход информации. К примеру, можно поймать себя на этом, если вы не согласны с тем, что говорит собеседник и хочется ему возразить, — отметил психолог.

Как еще говорит наше тело?

Контакт глазами. Мы редко пристально и подолгу смотрим в «зеркало души» другого человека. Это может смутить и напугать, а иногда и вызвать негативную реакцию. Обычно такое допускается в общении с очень близкими. Бегающий взгляд выдает тревожность, эмоциональное возбуждение. Постоянный потупленный взор может означать неуверенность в себе. Заинтересованность выражается в прямом взгляде.

Сутулость, зажатая грудная клетка. Это своеобразная защита от внешнего влияния, образно говоря — попытка закрыть себя от удара. Такую зажатость формируют страхи и беспокойство, часто имеющие долгую предысторию.

Открытая поза, ладони направлены к собеседнику. Такая поза выражает желание обсудить что-то, развить тему, идти навстречу. Это достаточно просто для понимания на интуитивном уровне. Даже если кто-то и не горит желанием признать вашу правоту и идти на уступки, во всяком случае, создаётся пространство для обсуждения.

Походка. Что означает твердая, уверенная поступь или стремительный, нервный шаг? Тот, кто взволнован, будет идти быстро, без какой-то ритмичности. А вот в спокойной походке чувствуются расслабленность и непринуждённость.

Что важно помнить?

Проявлений невербальности огромное множество: это и темп речи, и особенности движений, и различные позы. Но все же нужно быть аккуратным и помнить несколько моментов:

Следует учитывать контекст. Скрещенные руки не всегда выдают закрытость — возможно, человеку просто нездоровится или он замерз. Все индивидуально, и накладывание одного шаблона на всех людей и в любых ситуациях — плохая затея.

Не стоит думать, что, лучше поняв такую сторону поведения, можно стать мастером манипуляций. Это достаточно деструктивный подход. А вот лучше узнать других, потренироваться в эмпатии — всегда полезно.

Телесность — достаточно яркая и достоверная проверка истинности собственных переживаний. Наблюдение за собой и собственными физическими реакциями дает множество интересной информации. Возможно, вы напрягаетесь в присутствии конкретных людей или при обсуждении определенной темы. Или испытываете скованность движений, которая стала второй натурой.

Можно идти от обратного. Если голос дрожит, плечи опущены, а голова вжата в плечи, можно попробовать сделать все наоборот. Не сразу, но постепенно можно научиться смелым и решительным действиям, и это изменит внутренний настрой. Зажатость и скованность не способствуют продуктивному общению, ведь неосознанно окружающие ощущают блоки и ограничения, исходящие от собеседника.