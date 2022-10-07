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1 час назад

Разговор без слов: столичный психолог рассказал о способах невербального общения

Вечерняя Москва

Наши эмоции и внутренние состояния выражаются не только через слова. Многое сообщается через положение рук, позу, походку. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал об особенностях передачи информации через тело.

Столичный психолог рассказал о способах невербального общения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Общаясь с окружающими — будь то коллеги, друзья или члены семьи — мы часто воспринимаем только то, что произносится. Это самый простой и доступный канал связи. Однако нередко невербальные сигналы дополняют сказанное или вовсе отменяют его. Эта особенность коммуникации крайне важна, так как ее трудно контролировать, а иногда даже просто заметить — только если вы не искусный актер. Проще говоря, этот вид взаимодействия проявляется неосознанно.

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— Учитывая скрытую составляющую и правильно ее используя, можно укрепить контакт с людьми, замечая их переживания и состояния. Написано множество книг, где подробно описан язык тела. Какие наиболее яркие примеры можно встретить? Скрещенные руки — показательный и распространённый жест. Это символ закрытости, попытка отгородиться. Закрывание рта рукой — простой на вид жест, как бы поддерживающий голову, но по сути блокирующий выход информации. К примеру, можно поймать себя на этом, если вы не согласны с тем, что говорит собеседник и хочется ему возразить, — отметил психолог.

Как еще говорит наше тело?

Контакт глазами. Мы редко пристально и подолгу смотрим в «зеркало души» другого человека. Это может смутить и напугать, а иногда и вызвать негативную реакцию. Обычно такое допускается в общении с очень близкими. Бегающий взгляд выдает тревожность, эмоциональное возбуждение. Постоянный потупленный взор может означать неуверенность в себе. Заинтересованность выражается в прямом взгляде.

Сутулость, зажатая грудная клетка. Это своеобразная защита от внешнего влияния, образно говоря — попытка закрыть себя от удара. Такую зажатость формируют страхи и беспокойство, часто имеющие долгую предысторию.

Открытая поза, ладони направлены к собеседнику. Такая поза выражает желание обсудить что-то, развить тему, идти навстречу. Это достаточно просто для понимания на интуитивном уровне. Даже если кто-то и не горит желанием признать вашу правоту и идти на уступки, во всяком случае, создаётся пространство для обсуждения.

Походка. Что означает твердая, уверенная поступь или стремительный, нервный шаг? Тот, кто взволнован, будет идти быстро, без какой-то ритмичности. А вот в спокойной походке чувствуются расслабленность и непринуждённость.

Что важно помнить?

Проявлений невербальности огромное множество: это и темп речи, и особенности движений, и различные позы. Но все же нужно быть аккуратным и помнить несколько моментов:

Следует учитывать контекст. Скрещенные руки не всегда выдают закрытость — возможно, человеку просто нездоровится или он замерз. Все индивидуально, и накладывание одного шаблона на всех людей и в любых ситуациях — плохая затея.

Не стоит думать, что, лучше поняв такую сторону поведения, можно стать мастером манипуляций. Это достаточно деструктивный подход. А вот лучше узнать других, потренироваться в эмпатии — всегда полезно.

Телесность — достаточно яркая и достоверная проверка истинности собственных переживаний. Наблюдение за собой и собственными физическими реакциями дает множество интересной информации. Возможно, вы напрягаетесь в присутствии конкретных людей или при обсуждении определенной темы. Или испытываете скованность движений, которая стала второй натурой.

Можно идти от обратного. Если голос дрожит, плечи опущены, а голова вжата в плечи, можно попробовать сделать все наоборот. Не сразу, но постепенно можно научиться смелым и решительным действиям, и это изменит внутренний настрой. Зажатость и скованность не способствуют продуктивному общению, ведь неосознанно окружающие ощущают блоки и ограничения, исходящие от собеседника.

— Понимание важности и скрытого содержания жестов, мимики, поз — невербальной составляющей коммуникации — ключ к эффективному взаимодействию. Прояснение данной стороны жизни не только улучшает отношения с коллегами, друзьями и родными, но и углубляет познание нашего собственного внутреннего мира, — добавил специалист.

Психология,
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