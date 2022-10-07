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58 минут назад

Эксперт пояснила, как помочь новому сотруднику адаптироваться в коллективе

Вечерняя Москва

Начиная работать в новом коллективе, человек испытывает сильный стресс, так как он попадает в незнакомую для себя окружающую среду. Как отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова, новичкам приходится непросто, но начальство и новые коллеги могут им помочь.

Как помочь новому сотруднику адаптироваться в коллективе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, новичку необходимо коротко и четко рассказать историю компании, а также сообщить о ее задачах, целях, перспективах развития и достижениях. Стоит уделить внимание насущным вопросам: где находится столовая, парковка, отдел кадров.

Социально-психологическая адаптация включает в себя близкое знакомство с коллегами, нормами корпоративной культуры, налаживание общения (не только делового, но и межличностного).

Также нужно рассказать новому сотруднику о специфике работы, провести вводное обучение.

Также немаловажна психофизиологическая адаптация сотрудников. Она подразумевает приспособление к новому режиму труда и отдыха, передает Life.ru.

Психология,
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