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48 минут назад

Психолог Денисова дала советы, как избежать депрессии осенью

Вечерняя Москва

Клинический психолог, нейропсихолог Карина Денисова объяснила, как одолеть осеннюю хандру и не впасть в депрессию.

Психолог Денисова дала советы, как избежать депрессии осенью
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что важно не пропустить первые изменения в организме.

Первое, на что нужно обратить внимание, по ее словам, это настроение, а именно появление беспричинных раздражительности, тревоги, апатии. Важно это потому, что эти симптомы обычно сопровождают начало депрессии, которая является довольно серьезным заболеванием.

Тревожными факторами также являются снижение аппетита, либидо, слишком ранние утренние пробуждения, ощущение слабости и упадка сил.

Денисова добавила, что в осенний период важно не забывать о физической активности и сбалансированном питании, передает ФАН.

Психология,
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