Язык тела: о чем он говорит и как его понимать

Язык тела не менее разнообразен, чем язык, на котором мы общаемся, с его многообразием слов и выражений. И, если вербальная коммуникация для большинства из нас понятна, то разобраться с языком тела удается далеко не всем. О том, как тело говорит с нами и за нас, "Рамблеру" рассказала психолог-консультант Ольга Кошут.
Умением распознавать язык тела и «говорить» на этом языке обладает не каждый. Из-за того, что мы много и часто работаем за компьютером, проводим время перед смартфоном или планшетом, навык понимать сигналы тела утрачивается. Мы перестаем «слышать» свое тело и совсем не понимаем, что нам «говорят» окружающие.
Однако восстановить этот навык и развить его вполне реально: его можно использовать в самых разных ситуациях. Порой такие невербальные послания дают гораздо больше информации, чем слова и фразы. Можно понять, расположен ли собеседник к общению, готов ли он идти на уступки, внимателен ли он или все пропускает мимо ушей.
О закрытой и открытой позах слышали многие. Если вы замечаете, что ваш собеседник скрестил руки на груди, закинул ногу на ногу и расположился на расстоянии от вас, например, отгородившись письменным столом или другой преградой, то о доверительном общении можно забыть. Скорее всего он скептически отнесется к вашим предложениям, вряд ли примет вашу сторону, а разговор на равных и вовсе с таким человеком будет невозможен.
Другое дело, если он открыт к диалогу – это будет видно не только по его приветливости в общении, но и по его позе. Расслабленные руки, вытянутые ноги, поворот в вашу сторону – он готов слушать и скорее всего услышит то, что вы хотите донести.
Кстати, значение может иметь и то, как близко вы находитесь к своим собеседникам. В том случае, если вы нарушаете их личные границы, это может создать дополнительное ненужное напряжение. Стоит отступить буквально на полшага назад, и ситуация выправится – человек расслабится, общение станет более комфортным для всех.
Наблюдайте за другими и смотрите за собой. Иногда, сами того не желая, мы напрягаемся, всем видом демонстрируя закрытость. Чем более открытой и расслабленной будет ваша поза, тем легче вам будет общаться – это порой помогает находить решения даже в очень непростых ситуациях.
Слишком тихая речь, скомканные фразы, бормотание, запинки – это выдает неуверенного в себе человека. Сложно донести свои идеи или заставить себя послушать тем, кто переживает, волнуется, находится в стрессе. Не лучшей будет и обратная ситуация – громкий и пронзительный голос не всегда отражает уверенность в себе, часто это следствие напряжения и волнения.
Человек с глубоким голосом, который размеренно дышит и четко произносит слова, вызовет больше доверия, чем тот, кто не может совладать с собой и говорит неестественно. Размеренная речь расположит к себе и есть вероятность, что люди больше прислушаются именно к такому оратору.
Работа над голосом и речью очень важна – умение говорить спокойно будет очевидным преимуществом, к такому человеку будут тянуться люди, а его мнение будет более авторитетным.
Для того, чтобы научиться распознавать то, что невербально сообщают нам окружающие, важно быть в контакте со своим телом. Оно нередко всеми силами пытается донести до нас информацию о какой-то проблеме внутри нас. Так, триггерные ситуации, которые наш разум даже не отслеживает, могут сопровождаться заметными телесными реакциями: сильным мышечным напряжением, холодным потом или, например, набором веса, зависимостью от еды, вредными привычками.
Очень полезно освоить техники расслабления, научиться отслеживать напряжение мышц, зажатость тела, понимать, что именно вызывает дискомфорт. Если мы научимся понимать свое тело, то сигналы других перестанут для нас быть непонятными. Мы станем замечать, кто чувствует себя неуверенным, кто боится, а кто открыт к диалогу и настроен на сотрудничество.