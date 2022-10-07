Язык тела: о чем он говорит и как его понимать

Язык тела не менее разнообразен, чем язык, на котором мы общаемся, с его многообразием слов и выражений. И, если вербальная коммуникация для большинства из нас понятна, то разобраться с языком тела удается далеко не всем. О том, как тело говорит с нами и за нас, "Рамблеру" рассказала психолог-консультант Ольга Кошут.

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Умением распознавать язык тела и «говорить» на этом языке обладает не каждый. Из-за того, что мы много и часто работаем за компьютером, проводим время перед смартфоном или планшетом, навык понимать сигналы тела утрачивается. Мы перестаем «слышать» свое тело и совсем не понимаем, что нам «говорят» окружающие.

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Однако восстановить этот навык и развить его вполне реально: его можно использовать в самых разных ситуациях. Порой такие невербальные послания дают гораздо больше информации, чем слова и фразы. Можно понять, расположен ли собеседник к общению, готов ли он идти на уступки, внимателен ли он или все пропускает мимо ушей.

Что наше тело говорит о нас?

Поза

О закрытой и открытой позах слышали многие. Если вы замечаете, что ваш собеседник скрестил руки на груди, закинул ногу на ногу и расположился на расстоянии от вас, например, отгородившись письменным столом или другой преградой, то о доверительном общении можно забыть. Скорее всего он скептически отнесется к вашим предложениям, вряд ли примет вашу сторону, а разговор на равных и вовсе с таким человеком будет невозможен.

Другое дело, если он открыт к диалогу – это будет видно не только по его приветливости в общении, но и по его позе. Расслабленные руки, вытянутые ноги, поворот в вашу сторону – он готов слушать и скорее всего услышит то, что вы хотите донести.

Кстати, значение может иметь и то, как близко вы находитесь к своим собеседникам. В том случае, если вы нарушаете их личные границы, это может создать дополнительное ненужное напряжение. Стоит отступить буквально на полшага назад, и ситуация выправится – человек расслабится, общение станет более комфортным для всех.

Наблюдайте за другими и смотрите за собой. Иногда, сами того не желая, мы напрягаемся, всем видом демонстрируя закрытость. Чем более открытой и расслабленной будет ваша поза, тем легче вам будет общаться – это порой помогает находить решения даже в очень непростых ситуациях.

Голос и речь

Слишком тихая речь, скомканные фразы, бормотание, запинки – это выдает неуверенного в себе человека. Сложно донести свои идеи или заставить себя послушать тем, кто переживает, волнуется, находится в стрессе. Не лучшей будет и обратная ситуация – громкий и пронзительный голос не всегда отражает уверенность в себе, часто это следствие напряжения и волнения.

Человек с глубоким голосом, который размеренно дышит и четко произносит слова, вызовет больше доверия, чем тот, кто не может совладать с собой и говорит неестественно. Размеренная речь расположит к себе и есть вероятность, что люди больше прислушаются именно к такому оратору.

Работа над голосом и речью очень важна – умение говорить спокойно будет очевидным преимуществом, к такому человеку будут тянуться люди, а его мнение будет более авторитетным.

Какие сигналы подает нам наше тело?

Для того, чтобы научиться распознавать то, что невербально сообщают нам окружающие, важно быть в контакте со своим телом. Оно нередко всеми силами пытается донести до нас информацию о какой-то проблеме внутри нас. Так, триггерные ситуации, которые наш разум даже не отслеживает, могут сопровождаться заметными телесными реакциями: сильным мышечным напряжением, холодным потом или, например, набором веса, зависимостью от еды, вредными привычками.