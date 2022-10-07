Как понять, кто виноват в ссоре, а кто прав

Прежде чем искать свою ошибку, проанализируйте собеседника.
Любые отношения, какими бы они ни были, возможны только при участии всех сторон. По этой логике проблемы и конфликты — также результат ошибок обоих партнеров. Вместе с экспертом рассказываем, почему это не совсем так и что с этим делать.
"Часто мы слышим фразу, что в конфликте всегда виноваты оба. Но правда заключается в том, что один действительно виноват больше", - отмечает Валерий Гут, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта, эксперт по брендингу.
Конфликт не появляется просто так. Он всегда является инструментом для достижения цели, например, доказать свою правоту, добраться до истины или защитить свои личные границы. А вот то, как этот конфликт решается, уже зависит от обеих сторон.
Есть такое понятие — конфликтный образ мышления. К сожалению, людей с таким мышлением немало, да ещё дело и усугубляется в стрессовых ситуациях. Если под лупой рассмотреть, как развивается конфликт с такими людьми, мы обнаружим, что один из оппонентов использует максимально образные формулировки и избыточно драматизирует ситуацию, которую на самом деле мог бы описать менее деструктивно.
Также эта сторона часто использует «тяжёлые» термины и доводы, усугубляя конфликт ещё больше. Если перед вами такой человек, конфликт происходит не по вашей вине.
Иногда лучшее, что можно сделать в этой ситуации — встать и уйти. Это даст время успокоиться, предотвратить пожар. Можно попытаться развернуть диалог в другое русло, сменить тему. Но даже уход от диалога не избавляет вас от необходимости решить проблему. Если конфликт случился, лучше выделить силы и время на его разрешение.
Говорить можно, что угодно, главное — не переходить на крик. Да, бывает, иногда и в споре может родиться истина, но, как правило, она там рождается с таким трудом, в таких муках, что любой гуманный человек её может только пожалеть.
Зачем мучить истину и спорщиков, когда есть куда более благоприятные условия для появления истины на свет — доброжелательное и конструктивное обсуждение. Но это не спор!
Даже если вы бесконфликтный человек, то всё равно можете стать участником спора. Поэтому, чтобы сохранить своё внутреннее равновесие и не дать энергии растрачиваться понапрасну, нужно научиться предотвращать бурю в самом зародыше.