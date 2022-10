Психологи узнали, почему гениальные идеи приходят во время душа

Американские ученые провели исследование, объяснив суть на называемого «эффекта душа». Специалистов интересовало, почему самые плодотворные идеи приходят именно во время мытья или неспешных прогулок. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts.