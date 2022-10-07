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29 минут назад

Психологи узнали, почему гениальные идеи приходят во время душа

Мир24

Американские ученые провели исследование, объяснив суть на называемого «эффекта душа». Специалистов интересовало, почему самые плодотворные идеи приходят именно во время мытья или неспешных прогулок. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts.

Психологи узнали, почему гениальные идеи приходят во время душа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам психологов, во время душа разум человека «блуждает». И именно в этот момент в мозге происходит творческий порыв или новое озарение.

Доцент кафедры философии Университета Вирджинии Зак Ирвинг с коллегами пришли к выводу, что этот «блуждающий ум» порой способен находить лучшие творческие решения проблемы в тот самый момент, когда человек занят бездумной задачей. Секрет заключается в том, что поставленная задача по сути свой бессмысленной не является. От индивида требуется умеренный уровень вовлеченности.

В результате, когда человек выполняет «нетребовательную» задачу, его мозг начинает «блуждать». А когда мозг склонен к блужданию, то начинают появляться творческие идеи.

Чтобы прийти к такому выводу, психологи провели эксперимент. Они предложили участникам придумать альтернативные варианты использования простых, но бытовых вещей, таких как скрепка и кирпич. Затем их распределили на две группы – каждая смотрела разные видеоролики и старалась одновременно выполнять задания. Первой группе показали скучный ролик, в котором мужчины раскладывают белье. Второй –умеренно развлекательный – сцену из фильма «Когда Гарри встретил Салли».

Проанализировав полученные результаты, специалисты пришли к заключению, что «блуждание» мыслей действительно помогает возникновению креатива.

Психология,
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