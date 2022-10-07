5 типов друзей, которые тянут вас вниз и портят жизнь

Токсичное окружение может разрушить самооценку, а иногда привести к очень опасным ситуациям.

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«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!» — эту фразу знает каждый. И, по мнению психологов, она вполне правдива. Окружение влияет на нас не меньше, чем семья: есть приятели, которые заставляют расти и развиваться, другие тянут вниз и мешают достигать целей. Проверьте, нет ли токсичных друзей среди ваших близких.

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Прожигатели жизни

Они обожают вечеринки, ночные клубы, не понимают, как можно провести пятничный вечер дома или задерживаться на работе. Обычно их жизнь полна ярких событий, но ничего стабильного и постоянного. Психологи считают, что, постоянно общаясь с тусовщиками, легко потеряться в веренице ярких событий и забыть о том, что вы стремились к каким-то целям и мечтам.

Лгуны

На любой проступок у него найдется объяснение: опоздал, потому что переводил бабушку через дорогу, не смог отдать долг, потому что тяжело заболела кошка (о существовании ее до этого вы не знали). Лгуны не могут остановиться: они врут, чтобы приукрасить свою жизнь, оправдать поступки, получить выгоду. На такого друга нельзя положиться, попросить о помощи или доверить тайну. Рано или поздно он обязательно вас подставит.

Жалобщики

У них сложная судьба, они окружены злыми, несправедливыми людьми. Таких людей легко жалеть, ведь то и дело они оказываются жертвами обстоятельств. Но рано или поздно от жалоб такого друга вы устанете. Вскоре вы замете, что после общения с приятелем чувствуете себя выжатым и обессиленным. Бегите от друзей-жалобщиков, ведь они крадут ваш ресурс и настроение.

Инфантильные

Рядом с этим другом вы чувствуете себя взрослым родителем непослушного ребенка, он хулиганит, вы исправляете. Иногда это весело, а вы кажетесь себе более мудрым, ответственным, значимым. Но может наступить ситуация, в которой поведение близкого поставит вас в опасное положение.

Жесткие критики

Рядом с такими друзьями вы словно ходите по минному полю: каждый шаг подвергается анализу и обязательно критике. Со временем вы заметите, что не хотите делиться с ним переживаниями. Но главное, что друзья-критики очень быстро рушат вашу самооценку и заставляют сомневаться в себе.