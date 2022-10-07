Мускулистых людей часто ошибочно считают нарциссами

Ученые из Бременского университета выяснили, что мускулистые и привлекательные люди часто ошибочно воспринимаются как нарциссы. Исследование опубликовано в журнале Collabra: Psychology.
110 участникам авторы предложили просмотреть изображения мужских или женских тел и оценить, насколько нарциссичны могут быть люди на фото. Изображения представляли собой 3D-сканы тел мужчин и женщин в стандартном нижнем белье. Чтобы свести к минимуму влияние привлекательности лица или цвета кожи, все сканы были усечены выше шеи и окрашены в серый цвет.
Люди с большей общей привлекательностью, наибольшим соотношением плеч и бедер, наименьшим соотношением талии и бедер и наибольшей физической силой, как правило, рассматривались как имеющие более высокий уровень нарциссизма. Эти впечатления, похоже, основаны на предубеждениях, поскольку ни один из этих параметров не оказался связан с реальным уровнем нарциссизма.
Авторы работы отметили, что решили подробнее изучить формирование первого впечатления, так как оно часто оказывает огромное влияние на будущие социальные взаимодействия между людьми. Нарциссизм же оказался в фокусе исследования, так как часто нарциссические люди производят хорошее первое впечатление, которое кардинально меняется при дальнейшем общении. Нарциссы, как известно, могут прикладывать много усилий ради привлекательного тела, поэтому ученые сосредоточились именно на мускулистых людях.