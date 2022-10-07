Мускулистых людей часто ошибочно считают нарциссами

Ученые из Бременского университета выяснили, что мускулистые и привлекательные люди часто ошибочно воспринимаются как нарциссы. Исследование опубликовано в журнале Collabra: Psychology.

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110 участникам авторы предложили просмотреть изображения мужских или женских тел и оценить, насколько нарциссичны могут быть люди на фото. Изображения представляли собой 3D-сканы тел мужчин и женщин в стандартном нижнем белье. Чтобы свести к минимуму влияние привлекательности лица или цвета кожи, все сканы были усечены выше шеи и окрашены в серый цвет.

Люди с большей общей привлекательностью, наибольшим соотношением плеч и бедер, наименьшим соотношением талии и бедер и наибольшей физической силой, как правило, рассматривались как имеющие более высокий уровень нарциссизма. Эти впечатления, похоже, основаны на предубеждениях, поскольку ни один из этих параметров не оказался связан с реальным уровнем нарциссизма.