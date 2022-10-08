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42 минуты назад

Как начать разговор, если стесняешься: 3 важных совета

Чемпионат.com

Они помогут не впадать в ступор во время беседы.

Как начать разговор, если стесняешься: 3 важных совета
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Иногда мы теряем возможности только из-за того, что боимся завести разговор или стесняемся начать коммуникацию с незнакомым человеком. Предлагаем несколько способов избавиться от стеснения и использовать все шансы.

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Несколько способов начать разговор

Считается, что стеснительность — одна из черт нарциссизма. Человек настолько трепетно относится к себе, что ужасно боится оказаться в ситуации, где его сочтут неидеальным или отвергнут. Ведь если не заговаривать с незнакомыми людьми, то и отказа не получишь.

Не думаю, что эта теория исчерпывающе объясняет все причины, по которым мы стесняемся расширить свой круг знакомств. Но, мне кажется, лучше сосредоточиться не на вопросе «почему я стесняюсь?», а на вопросе «как мне начать разговор?».

Small talk — искусство лёгкого, необременительного разговора «ни о чём».

Начать его можно с короткой реплики про погоду, окружающую обстановку, общих знакомых. Можно предложить свою помощь. Например, на кофе-брейке сказать: «Сегодня очень вкусный кофе. Вам принести чашечку?».

Или, если развивать тему с погодой, произнести: «Какой сильный ветер за окном! Кажется, вон то дерево может упасть на припаркованные машины».

Одной фразой вы привлечёте внимание — фактически создадите интригу: упадёт дерево или не упадёт? Люди, как правило, охотно включаются в обсуждение — оценят шансы дерева, вспомнят случаи, когда сами оказывались в центре урагана.

Если вам ближе тема с общими знакомыми, попробуйте зайти через неё. Например, похвалите кого-нибудь из них или вспомните подходящую к ситуации историю.

Выбирайте ту тему, в которой вы чувствуете себя легко, — так будет проще преодолеть смущение. И в первых нескольких репликах не говорите про себя. Во-первых, это опять же поможет вам справиться с волнением, а во-вторых, человек, который с ходу заявляет о себе, может вызвать у окружающих ощущение, что он хвастун.

Что делать, если вы стесняетесь заводить разговор

Впрочем, если вам совсем тяжело заводить разговор первым, используйте «запасной вариант». Честно признайтесь себе: самостоятельные знакомства на вечеринках и в кулуарах бизнес-форума — не ваш конёк. И просите своих приятелей познакомить вас с новыми людьми. Это тоже вполне удачный ход.

Ещё один вариант — активно общаться с людьми в социальных сетях, а затем переводить эти знакомства в реальную жизнь. Как видите, способов много. Вы наверняка найдёте тот, что подходит именно вам.

Психология,
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