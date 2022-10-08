Врач назвала 3 категории реагирования людей на стресс

По словам волгоградского психотерапевта, кандидата медицинских наук Лады Бутриной, если брать во внимание личностные особенности людей, то можно выделить 3 категории реагирования на стресс.
Таким людям характерна пассивная реакция на стресс. В этом случае человек способен активизировать свои немногочисленные силы только на короткое время.
К этой категории относятся люди, которые бурно и энергично реагируют на стресс.
Этот тип людей может долго работать на пределе своих возможностей, испытывая большую нагрузку.
Многие задаются вопросом: кем же лучше быть – кроликом, львом или волом? Однако однозначного ответа не существует, отметила доктор в своем телеграм-канале.
Она пояснила, что бывают ситуации, когда правильнее просто «плыть по течению». Например, если что-то невозможно объяснить или доказать человеку в гневе. Поэтому лучше поберечь свои силы и некоторое время ничего не предпринимать.
С другой стороны, в некоторых случаях «львиная» реакция может спасти человеку жизнь.
– Известны случаи, когда после постановки смертельного диагноза люди мобилизовали все свои ресурсы и сумели выжить, – привела пример врач.
Психологи советуют в каждом конкретном случае анализировать возникшую ситуацию.
– Нужно подумать, что зависит от вас, на какие внешние обстоятельства можно повлиять, а на какие — нет. И в зависимости от этого выбирать стратегию поведения, характерную для той или иной роли, – подытожила психотерапевт.