Врач назвала 3 категории реагирования людей на стресс

По словам волгоградского психотерапевта, кандидата медицинских наук Лады Бутриной, если брать во внимание личностные особенности людей, то можно выделить 3 категории реагирования на стресс.

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Стресс кролика

Таким людям характерна пассивная реакция на стресс. В этом случае человек способен активизировать свои немногочисленные силы только на короткое время.

Стресс льва

К этой категории относятся люди, которые бурно и энергично реагируют на стресс.

Стресс вола

Этот тип людей может долго работать на пределе своих возможностей, испытывая большую нагрузку.

Многие задаются вопросом: кем же лучше быть – кроликом, львом или волом? Однако однозначного ответа не существует, отметила доктор в своем телеграм-канале.

Она пояснила, что бывают ситуации, когда правильнее просто «плыть по течению». Например, если что-то невозможно объяснить или доказать человеку в гневе. Поэтому лучше поберечь свои силы и некоторое время ничего не предпринимать.

С другой стороны, в некоторых случаях «львиная» реакция может спасти человеку жизнь.

– Известны случаи, когда после постановки смертельного диагноза люди мобилизовали все свои ресурсы и сумели выжить, – привела пример врач.

Психологи советуют в каждом конкретном случае анализировать возникшую ситуацию.