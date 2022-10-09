Как разговаривать с ребенком в переходном возрасте

По мере своего взросления подростки, как правило, все больше стремятся к установлению личных границ и независимости, заметно отдаляясь от родителей, начинают жить на «своей волне». Родителям порой кажется, что до ребенка «не достучаться», говорить на какие-то темы иногда даже неловко. Однако делать это нужно. Об основных принципах общения с подростком рассказали специалисты Городского психолого-педагогического центра Москвы Ольга Калинова и Ольга Манукян.

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Помните о тоне

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Часто родители боятся откровенных разговоров со своим ребенком, ограничиваясь дежурными фразами про школу и уроки. Взрослым стоит взять в привычку обсуждать и другие темы: разговоры могут касаться увлечений, любимых киногероев, друзей, здоровья, любви, семейной жизни, будущего – чего угодно. Постарайтесь найти время и поделиться с ребенком своим сегодняшним днем, своими радостями, переживаниями, и он также поделится эмоциями.

Если подросток не найдет понимания или ответы на вопросы в семье, высока вероятность, что он обратится к сверстникам или в интернет.

Эти сферы жизни важны, но они не должны иметь решающего значения. Родителям стоит помнить о тоне, в котором они общаются с ребенком. «Что задали? Уроки готовы? Как в школе? У тебя все в порядке?» – эти вопросы, заданные строгим голосом, часто вызывают у подростка недовольство и раздражение, поскольку в большей мере напоминают нравоучения и контроль, а не поддержку и сопереживание.

Вот несколько принципов общения с подростком: Отвечайте четко на поставленный вопрос. Подростки привыкли воспринимать информацию в быстром темпе: на свой запрос они в большинстве случаев стремятся получить лаконичный и ясный ответ. Как правило, если родитель начнет вспоминать примеры из жизни, притчи, другую сопутствующую информацию по теме, то подросток быстро потеряет интерес. При этом не стоит давать информацию, с которой дети пока не могут справиться эмоционально или не способны осмыслить. Доверяйте. Если подросток задает взрослому вопрос, важно увидеть в этом высокую степень доверия и стараться не уходить от ответа.

Ребенок должен чувствовать, что общение с семьей – это безопасно и комфортно. Переведите отношения на новый уровень: будьте не только родителем, но и другом, общайтесь с подростком с позиции равенства, а не превосходства. Не обманывайте. Родителям не стоит лгать, даже если они делают это из лучших побуждений. Подростки часто интуитивно чувствуют обман, поэтому велика вероятность, что после нескольких недостоверных ответов, родитель потеряет авторитет и перестанет быть ориентиром и источником информации. Принимайте и не осуждайте. Родителю стоит уважать мнение ребенка, даже если оно расходится с его собственным. Обесценивающие фразы вроде «это несерьезно», «лучше займись чем-то более умным (полезным, интересным)», «не говори ерунду» могут отдалить подростка, поскольку к его словам относятся несерьезно, а позицию высмеивают.

Условия взаимности

Часто подростки на вопрос родителя «Как дела?» отвечают стандартное «Нормально». Из этого следует еще один важный принцип общения – задавать вопросы, которые бы подталкивали ребенка к размышлениям, вовлекали его в беседу, были бы оригинальны, а не повторялись изо дня в день. Вот несколько примеров «вовлекающих» вопросов:

Как твое настроение сегодня? Что заставило тебя улыбнуться? Что огорчило?

Какие новости у вас в классе? Какую тему вы обсуждали с ребятами на перемене?

Что нового/интересного/полезного ты узнал сегодня? Что запомнилось?

Как отреагировали ребята на твою новую прическу/одежду? Что сказали?

Что ты планируешь делать в выходные? Как проведешь день?

Есть ли у тебя срочное задание / что-то, с чем не получается справиться? Чем я могу тебе помочь?