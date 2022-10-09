Психолог назвал способ избежать манипуляций

«Если вы руководитель, требовать от вас что-то или манипулировать напрямую может быть довольно опасно. Если вы достаточно умны, обычная лесть тоже не будет особо эффективна, ибо легко распознается. Но искусный манипулятор-подчиненный может манипулировать вами, говоря то, что вы хотели бы услышать, вставляя в сообщение соответствующее скрытое побуждение к действию», — объяснил доктор.