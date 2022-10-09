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51 минуту назад

Доктор Долгов назвал способ избежать манипуляций

Мослента

Способ избежать манипуляций назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Он уточнил, что этот метод больше подходит для людей, наделенных какой-либо властью, — например, для руководителей компаний.

Психолог назвал способ избежать манипуляций
Фото: МослентаМослента

«Если вы руководитель, требовать от вас что-то или манипулировать напрямую может быть довольно опасно. Если вы достаточно умны, обычная лесть тоже не будет особо эффективна, ибо легко распознается. Но искусный манипулятор-подчиненный может манипулировать вами, говоря то, что вы хотели бы услышать, вставляя в сообщение соответствующее скрытое побуждение к действию», — объяснил доктор.

Долгов отметил, что манипулятор ждет быстрого и безусловно положительного ответа. Врач посоветовал руководителям не торопиться с реакцией. В качестве яркого примера он привел историю короля Франции Людовика ХIV.

«Говорят, что понимая, насколько сложно распознать и противостоять такого рода манипуляции, Людовик ХIV никогда не давал прямого ответа и не выражал своего мнения сразу после того, как придворный что-то ему сообщал или просил. Обычный ответ короля — "Я подумаю"», — рассказал психолог.

Он отметил, что решения Людовика следовали с большой отсрочкой, и не являлись прямой реакцией на какое-то сообщение или просьбу, чтобы было трудно понять, как повлияла на него та или иная информация, и что ему на самом деле хотелось бы услышать.

«Если вы руководитель, и от ваших решений зависит что-то в жизни других людей, будьте загадочны, тогда вами очень трудно будет манипулировать», — заключил специалист.

Психология,Денис Долгов,
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