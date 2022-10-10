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1 час назад

Россиян предупредили об опасности сдерживания негативных эмоций

Lenta.ruиещё 1

Медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских предупредила о возможных последствиях сдерживания негативных эмоций. О них она рассказала изданию «Известия».

Россиян предупредили об опасности сдерживания негативных эмоций
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, невыраженная злость может пагубно отразиться на здоровье человека, в частности, спровоцировать появление различных дерматологических заболеваний.

«Она превращается в аутоагрессию, нарушается процесс пищеварения, могут выступать кожные реакции в виде экзем, дерматитов, аллергий или появляться язвы желудка, гастриты», — сообщила Крушинских.

Кроме того, отказ самому себе в проявлении эмоций способен привести к расстройствам пищевого поведения, например, булимии или анорексии, добавила психолог. Она посоветовала осознать, что злость является абсолютно нормальной реакцией и возникает вследствие нарушении кем-то или чем-то ваших личных границ.

«Выражение злости — это и сигнал для окружения, как надо обходиться с тобой, а это очень важно в контакте», — подчеркнула Крушинских.

Психология,
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