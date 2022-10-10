5 привычек из детства, которые ведут к провалу во всех начинаниях

Как обстоят дела у россиян с достижениями и благополучием? По данным опроса ВЦИОМ (исследование проводилось в мае 2022 года) 67% жителей России преуспевают и относят себя к разряду успешных. А вот 24% — не считают себя таковыми. Причем самый пик «взлета» в делах приходится на самый молодой возрастной период 25-34 года — так ответили 78% опрошенных.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Как понять, успешен ли ты? Самым явным катализатором этого является доход (финансы и заработок). Интересно обратиться к результатам исследования фонда «Общественное мнение» за декабрь 2020 года. По итогам опроса одна треть жителей России (33%) считают себя бедняками, а почти две трети россиян (64%) оценивают свой доход как средний.

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Так почему же кто-то с легкостью зарабатывает большие деньги, а другие работают на нескольких работах и получают 20-30 тысяч в месяц?

Почему мы терпим неудачи?

Все начинается в детстве, это уже ясно всем. Наши детские воспоминания и установки бессознательно мешают расти и развиваться взрослому человеку: потеря денег, застой в делах, упущенные возможности.

Почему бессознательно? Потому что наши схемы мышления спустя время нами не осознаются. Юлия Че предприниматель, специалист по нейромаркетингу и гипно-коуч

Если взрослый человек осознал бы, что вот это убеждение/вывод сделанный им в возрасте 5-7 лет, который был для него актуальным тогда, сегодня совершенно ошибочен, ложный и наносит только вред, тогда мы все противостояли этим убеждениям.

Но мы продолжаем совершать ошибки. Именно поэтому часто последние деньги тратятся большинством из нас совершенно бездумно — напрасный шоппинг ради краткосрочного получения дофамина. Но это лишь первый маркер нашего неумения обращаться с деньгами и собственными ресурсами: мечтами, целями и фокусом внимания. Что же было сделано не так в нашем детстве?

Программирование на жизнь в тревоге

Навязчивое повторение фраз «нет денег», «цены снова поднялись», «это нам не по карману» формирует тревожное отношение к деньгам. Наш мозг как компьютер, программируется каждый день, а повторение каких-то утверждений образует устойчивые нейронные связи и дает нам установки на определенный тип поведения. И это происходит без учета наших изначальных «настроек», то есть без учета наших особенностей и талантов.

Мы все разные и навязывать нам одни и те же реакции — ошибка. Таким образом, родители зачастую не давали нам возможности выбрать свои реакции и поведение в определенных ситуациях, нам сразу насаждалась тревога, без права выбора.

Об этом говорила в своих лекциях в том числе и Татьяна Черниговская, советский и российский учёный в области нейронауки и психолингвистики.

Нашему мозгу всегда нужно убирать источник тревоги, поэтому он любыми способами пытается избавиться от них. Из ребенка «в привычной тревоге» вырастет коллекционер какой-то ерунды или транжира, у которого никогда нет денег. К таким людям финансовые возможности приходить не будут или им все дается тяжелым трудом (потому что пути решения вопросов будут выбраны навязанные).

Чрезмерная опека и запреты

Родитель всегда точно знает, что нужно их малышу, им ведомы его мысли и желания. Но при этом, согласитесь, не все родители достаточно тщательно наблюдают за поведением своего ребенка и оценивают его таланты.

Зачем говорить с ребенком, если мы уже все решили? Зачем развивать его таланты, если нам нужен очередной юрист или медик в нашей семье?

Такое повелительное поведение свойственно рабовладельческому обществу. Если за проступок ребенка у него отбиралась вещь, значит вот так формировалась установка: зачем что-то делать, если это может уйти/могут забрать в любой момент.

К сожалению, пока родители пытают дитя воспитанием, они совершенно не отслеживают собственное поведение и те примеры, которые демонстрируют своим детям. Ребенок никогда не делает то, что мы велим, особенно когда вырастет. Он делает то, что мы делали с ним или при нем, то есть учиться на поведенческом примере. А всегда ли этот пример был идеальным?

Манипуляции

Родители обещают подарки за хорошую учебу. Это проще простого. А вот узнать причины плохой успеваемости, попытаться по-другому мотивировать ребенка на достижение знаний — это делает далеко не каждый взрослый.

Основатель социальной психологии Курт Левин в одной из своих работ отметил, если мы не получаем нужного вектора поведения при естественном ходе событий, мы пытаемся применить особую мотивацию.

Но в долгосрочной перспективе повторение определенной (одной и той же) мотивации вынудит повышать ставки, то есть предлагать все больше поощрений или ужесточать наказание. И уже взрослым, этот ребенок всегда будет ожидать подарки за делание, а не за результат — у такого взрослого всегда вызывает удивление факт, что одни делают и приходят к результатам, достигают целей.

Программа неуверенности и сомнений

Для маленького человека взрослые — сродни Богам. Как по волшебству появляется всё, что хочется, исполняются любые желания и удовлетворяются все потребности. Ребенок не сводит глаз со своего бога, от которого зависит жизнь и благополучие.

И каждое движение, настроение, реакция, фраза — ложится в основу убеждений малыша, которые его мышление будет исполнять как команды, как программы.

Подобно тому, как мы покупаем гаджет с предустановленными программами, так и люди входят во взрослую жизнь с программами из убеждений, которые его мозг выполняет снова и снова, подбирая подходящую под эмоцию или ситуацию. И триггером может быть все что угодно — например цвет проезжающего мимо автомобиля активирует агрессию или беспомощность.

Ребенок сразу чувствует, если у взрослого что-то не в порядке, если взрослый испытывает тревогу, беспокойство. Однажды этот ребенок становится взрослым. С каким набором убеждений? — «Поделись, жадина», «Это не для тебя. Не трожь», «Люди опасны», «Индюк думал и в щи попал — не думай, всегда спрашивай».

И мы получаем взрослого человека, который не способен принять никаких решений сам — он всегда сомневается во всем и прежде всего в себе: нужен ли ему пакет в супермаркете, хватит ли денег на новую пару обуви (он даже не считал, у него работает программа сомнения в себе, и данные о количестве денег купируются).

«Разумная» экономия

В семьях, где два и более детей, часто практикуется «донашивание» вещей младшими за старшими. Это кажется разумным, ведь вещи действительно хорошие, дети очень быстро растут. И этот факт вешается как медаль и транслируется: Илюша так быстро вырос, и его курточка отлично подошла Андрюше. Может не очень новая, но и во двор и в школу еще поносит. Так закладывалась программа чрезмерных трат и шопоголизма в несколько поколений людей.

Если у человека вроде все есть, но нет своего, то формируется программа, которая дает команду «иди и потрать срочно», как только у человека появятся первые деньги, свои деньги (в счет идет и зарплата мужа, выигрыш в лотерею и прочее). Человек будет компенсировать и скупать всё, что приглянулось.

Эти приобретения могут быть ему даже не нужны. Но пока программа не будет отключена, она будет выполняться снова и снова.

Так получаются люди, которые чувствуют себя уверенно, успешными и самодостаточными, когда на счету есть определенная сумма, когда есть аксессуары, доказывающие статус. И по сути, их сложно назвать счастливыми, ведь они всегда беспокоятся о потере своего статуса, денег.

Выявить в себе неудачника, т.е. человека без достижений в важных для него жизненных нишах, можно по мышлению в отношении денег. Отслеживали подобные мысли у себя?

1. Деньги могут закончиться в любой момент.

2. Деньги поступают в ограниченном количестве и тут же распределяются согласно бюджету (счета, другие финансовые обязательства).

3. Деньги могут просто исчезнуть (кража, потеря и т.д.).

Это маркеры так называемых «бедняков». Чтобы как-то с этим справится, важно помнить, что ресурсов на этой Земле хватит всем, мир вокруг изобилен. Далее приведу несколько примеров трансформации убеждений, которые применяются в нейротехнологиях.

«Это не для меня», «я так не смогу», «у меня не получится»

Эти мысли говорят о том, что вы не готовы расставаться с тем, что имеете сейчас, в том числе с финансами. То, что имеете сейчас сильнее держит, чем направляет вперед к развитию и росту. Постоянно думая таким образом, вы в результате перестаете двигаться к целям, мечтам вообще. Но жизнь продолжится, а фокус вашего внимания так и останется на сохранении того, что есть.

Узнавайте новые, дополнительные способы увеличения денег: новая работа или фриланс-ниша, помогающая вам раскрыть ваш талант.

Мысль «меня лишат работы/уволят» вызывает панику

Попробуйте мыслить иначе. Чем бы вы занимались, если бы вам ежемесячно платили по 20 млн. (тратить только на себя, не считая азартных игр, кредитов, благотворительности)? Если ответа нет, значит весь ваш фокус внимания настроен на выживание, но не на развитие своих талантов и возможностей.

Избавляйтесь от ограничивающих убеждений.

Выпишите ручкой на бумагу те, что знаете или просто слышали. Затем, напротив каждого выпишите обратное убеждение, попытайтесь разубедить ваш мозг.

Нас мотивируют только собственные идеи

Необходимо различать собственные цели и желания от посторонних (родители, близкие, друзья, общество).

Выпишите все идеи, что приходят вам в голову (чем больше, тем лучше) и сделайте сортировку — какие ваши, а какие нет. В этом помогут ответы на вопросы:

1. Что я получу, если добьюсь этой цели (здоровье, деньги, статус и т.д.)?

2. Это точно мне интересно (сама цель и процесс достижения)?

Ставьте большие цели для расширения финансового потока.

Как показывает практика, лучшая мотивация — это смена жилья или автомобиля. Но не в кредит! Не будет никакой мотивации для заработка, чтобы отдавать долги. А вот для получения желаемого мотивация будет бить через край.

Вы не умеете отказывать?

Это значит, вы понапрасну тратите свой личный ресурс совсем не на ваши нужды.

Составьте список вещей, которых вам не хватило в детстве (все, что угодно — конфеты, платья, туфли, игрушки). Напротив каждой вещи пропишите — кто должен был это вам купить. А теперь идите в магазин и купите то, чего вам так не хватало, будучи маленьким.