Как преодолеть лень и вернуться к активной деятельности

Осенью особенно часто ощущается состояние лени. Сил порой не хватает даже на то, чтобы встать утром с постели, не говоря уже о работе/учёбе, домашних делах и других видах активности. Как преодолеть это и каковы причины такого состояния? Разберёмся вместе с экспертами:

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Психолог Лилия Черных определяет лень как отсутствие желания действовать, которое возникает либо из-за накопленной усталости, либо по причине нарушений в эмоциональной сфере. "В случае с накопленной усталостью, все немного проще, чем с нарушениями в эмоционально- волевой сфере. Если ваша лень вызвана именно этим фактором, то это, в первую очередь, требование вашего организма. То есть первое, что решительно необходимо сделать, это отдохнуть. Восстановить свой ресурс качественным физическим, эмоциональным и когнитивным отдыхом. Минимум активности, самые непринужденные фильмы и книги, ванны — вернут вас к жизни.

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Но категорически важно осознать, каким образом вы оказались в таком состоянии. И ответ тут только один. Чрезмерная нагрузка дома или на работе, сформировавшаяся в следствии систематического нарушения режима работы и отдыха. Устранить именно эту причину можно, снизив нагрузку, во-первых. А во-вторых, четко сформировать режим дня, работы и отдыха, питания и сна, и строго придерживаться его.

Также не забывайте и про маленькие радости — составьте список того, что вы любите, что вам нравится, пусть эти радости будут и большие, и маленькие, и действия, и предметы — все что угодно. Главное — не забывать о них, регулярно баловать себя и не лишать удовольствий, которые придают сил. Однако важно помнить, что и в удовольствиях надо соблюдать меру".

Не телесная причина

С эмоциональной сферой, по словам специалиста, дела обстоят чуть сложнее. "Бывают: сильные-слабые; положительные-отрицательные.

Функции эмоций: Сигнальная – позволяет быстро оценить ситуацию. Коммуникативная – помогает нам общаться и действовать совместно. Формирование поведения – позволяет оценить значимость той или иной потребности человека и служит толчком к ее реализации.

На последней функции остановимся подробнее.

Эмоции бывают стенические — побуждающие к действию, активизирующие, возбуждающие и астенические – лишающие активности, сил, парализующие волю.

То есть, лень — результат астенических эмоций. Чтобы справиться с нею, необходимо, выяснить, что вы думаете, когда вам лень, и что чувствуете в связи с этим, какие эмоции испытываете. Провести рефлексию. Именно ваши мысли формируют ваше эмоциональное состояние, которое затем формирует ваше поведение. Таким образом, изменив свои мысли, вы сформируете другое поведение".

Благодарность за лень

Интегративный психолог и таролог Ольга Гончарова считает лень полезной. "Она выполняет сразу несколько функций: - сигнализирует о снижении фактического ресурса организма, в том числе гормонального, - предохраняет от перегрузки и чрезмерных энергозатрат, - указывает на недостаток питательных веществ в вашем рационе питания, - оберегает психику. Есть, правда, еще одна причина тотальной (!) лени и бессилия - порчи и сглазы. Но это довольно редкое явление", — говорит Ольга. Она добавляет, что важно не упрекать себя в моменты лени, а поблагодарить свой организм за работу:

1. Физическая перезагрузка. Напишите минимум 3 (а лучше 5) способа отблагодарить своё тело через физические действия: это может быть массаж, рисование, бильярд, тир, гонки на багги, плавание в бассейне, прогулка в лесу, танцы, секс, баня, косметические процедуры, полежать в ванне с пеной, мороженкой и фруктами, etc. - всё то, что вам в кайф. Выберите то, чего просит тело ПРЯМО СЕЙЧАС - и сделайте это. Не как задачу и работу, а как ПОДАРОК. Настой на подарок и благодарность очень важен! Мозг трудоголика-перфекциониста может начать возмущаться: мол, это не нужно, бесполезно, у тебя нет ни одной лишней минутки на баловство... Поверьте, этот голос - не ваш! Нажмите ресет и марш отдыхать!

2. Состояние гормонов. Если лень и хандра длительная, есть смысл обратить внимание на состояние здоровья. Хроническая глубокая лень и апатия может сигнализировать о некорректной работе щитовидки, поджелудочной, надпочечников. Нужно сдать анализы на гормоны и проконсультироваться у эндокринолога (а не у психиатра). Пойти на йогу (лучше аэро), начать бегать и делать дыхательные практики - они естественным образом помогут нормализовать гормональный фон (если нет патологий!).

3. Витамины, макро- и микроэлементы. Осень и весна требуют, во-первых, хорошего очищения организма (посты не просто так придуманы), во-вторых — насыщения витаминами и микроэлементами. Если лень обращаться к диетологу или нутрициологу, просто стройте свой дневной рацион по принципу радуги: чем больше продуктов разного цвета, сорта будет присутствовать, тем лучше. Помните по жирную морскую рыбу (это вообще кладезь), нерафинированные растительные масла (виноградной косточки, оливы, кунжута, льна, кедрового ореха, авокадо), разные сорта бобовых (в том числе проростков), мясные субпродукты, овощи, квашеная капуста, специи и любую зелень. Подберите любимые продукты, богатые триптофаном (предшественник серотонина - гормана счастья) (лидеры - молоко натуральное цельное, тунец, индейка, овсянка, сыр, арахис). Ешьте КРАСИВУЮ еду и наслаждайтесь!

4. Психологическая перезагрузка. Сейчас нагрузка на психику людей во всём мире просто дичайшая. Новости - выключить, а включить позитивное мотивирующее кино, душевное и глубокое. "Мирный воин", "Аватар", "Пока не сыграл в ящик", "Люси" — заставляют задуматься об общечеловеческих ценностях и принципах. При этом любовные мелодрамы — не лучший выбор. Их "хеппиэнды" зачастую далеки от реальности.

5. Аутотренинг и мотиваторы. Они должны работать на бессознательном уровне! Тупое повторение и убеждение ничего не дадут. Поэтому: - Найдите себе 3-4 короткие и бодрящие фразы, распечатайте их на листах яркой бумаги и развесьте в тех точках, куда чаще всего в течение дня падает взгляд. Мозг будет фиксировать и самостоятельно корректировать ваше состояние. - Та же история с фотографиями. Найдите несколько своих фото, где вы счастливы, радостны, активны, на максимуме эмоционального и физического подъёма. Повесьте на видные места.

6. Цели. Да, "Путь важнее цели", но только идя к Цели, человек жив! Поставьте себе большую жизненную цель. Разбейте на крупные части. Их — на более мелкие. Эти — ещё мельче — на еженедельные и ежедневные. Распишите или нарисуйте. И каждое утро вставайте с мыслью о великой Цели вашей жизни и задаче на сегодня".

Практикующий психолог Полина Цветкова предлагает составить список дел, которые могут поднять вам настроение и ввести в "ресурсное" состояние: "Это может быть что угодно: убрать дом, принять душ, поухаживать за растениями, заварить и выпить горячий чай, приготовить любимое блюдо, помыть голову, сделать макияж, прогуляться и так далее. Причем важно, чтобы это были простые для вас дела, чтобы глядя на них вы не думали: “Слооожно...”. Когда вы создадите себе такой список, то начинайте пробовать и оценивать, как улучшается ваше самочувствия после каждой из активностей. Вы можете создать для себя внутреннюю шкалу вашего состояния. Например, сейчас вы чувствуете себя “заряженным” на 4 балла из 10, а хочется на 7. Глядя на свой список предположите, какие активности улучшат ваше самочувствие на 3 балла. Не ищите какое-то одно действие, это может быть и несколько. Например, принять душ (по вашим ощущениям, поднимет настрой до 5) и прогуляться (еще +2)".