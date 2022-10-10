Психиатр рассказала, как побороть навязчивые негативные мысли

Когда человек находится в некомфортной обстановке или психологически трудной ситуации, его начинают одолевать навязчивые мысли негативного характера. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему они возникают и как с ними бороться.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Норма или нет

Видео дня

Как рассказала врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова, навязчивые мысли могут быть проявлением повседневной тревоги, что в целом нормально. Однако иногда они могут свидетельствовать о наличии обсессивно-компульсивного расстройства.

По словам врача, тревожные мысли считаются расстройством в том случае, когда они мешают человеку сосредоточиться на повседневных делах.

— При ОКР навязчивые мысли не имеют прямого отношения к жизни человека. Они не могут произойти с ним в реальности, но человек держит их в своем подсознании постоянно, что создает для него неудобства, — отметила Жесткова.

Она добавила, что подобные навязчивые мысли не заключают в себе положительных эмоций и человек не может от них избавиться.

Кто подвержен

Психотерапевт поделилась, что с навязчивыми мыслями чаще сталкиваются люди, которые склонны к формированию тревоги.

— У детей, которые растут под влиянием тревожных родителей, вырабатывается привычка мыслить негативно и находиться в ожидании неприятных событий, — прокомментировала собеседница «ВМ».

Она также отметила, что ОКР часто встречается у женщин в послеродовой период.

— Молодых мам часто сопровождают мысли о том, что они могут причинить вред собственному ребенку. Это является тревожным расстройством, которое лечится с помощью сеансов с психотерапевтом, — пояснила врач.

Можно ли побороть

По словам собеседницы «ВМ», самостоятельно побороть тревожные мысли человеку очень сложно, однако существует метод борьбы, который можно попробовать применить, не прибегая к помощи специалиста.

— Контролируйте собственные мысли и не думайте негативно. Найдите обстоятельство, которое заставит вас не думать о тревоге, — поделилась Жесткова.

Врач рекомендовала, столкнувшись с навязчивыми мыслями на работе, поговорить с коллегой или придумать интересную задачу, которая требует креативного решения. Если же эти мысли возникают в свободное от работы время, займите голову приятными планами.