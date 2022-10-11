Пессимисты стареют быстрее оптимистов

Ученые доказали связь психоэмоций с процессом биологического старения организма.

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Совместное исследование китайских и американских ученых подтвердило влияние тех или иных психоэмоций на ускорение процесса старения человека.

К примеру, часто подвергающиеся стрессам и депрессия люди стареют примерно на десять процентов быстрее тех, кто ведет спокойную жизнь.

Помимо этого, по словам исследователей, пессимисты в силу своего характера проживают год за полтора, тогда как их противоположности оптимисты склонны стареть более медленными темпами.