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4 часа назад

Пессимисты стареют быстрее оптимистов

Inc-News

Ученые доказали связь психоэмоций с процессом биологического старения организма.

Пессимисты стареют быстрее оптимистов
Фото: Inc-NewsInc-News

Совместное исследование китайских и американских ученых подтвердило влияние тех или иных психоэмоций на ускорение процесса старения человека.

К примеру, часто подвергающиеся стрессам и депрессия люди стареют примерно на десять процентов быстрее тех, кто ведет спокойную жизнь.

Помимо этого, по словам исследователей, пессимисты в силу своего характера проживают год за полтора, тогда как их противоположности оптимисты склонны стареть более медленными темпами.

В качестве примера ученые предложили посмотреть на пессимистов и оптимистов одно возраста и увидеть, что вторые выглядят значительно моложе первых.

Психология,
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