Психолог объяснила, что такое синдром отложенной жизни

«Синдром отложенной жизни напрямую пересекается с ностальгией — в обоих случаях обесценивается настоящее», — рассказывает популярный YouTube-психолог Вероника Степанова. В чем это проявляется? У человека формируется четкая уверенность, что как только он завершит определенный период или какие-либо рутинные действия, то сразу же заживет. Схожий механизм работает и в отношении прошлого: извлекая из памяти сюжеты, человек разукрашивает их, наделяя воспоминание тем, чем оно на тот момент не являлось. Почему так происходит?
«Подобная ловушка восприятия возникает исключительно из соображения безопасности. Люди не созданы для умиротворения и тем более для счастья. Люди созданы для вечной тревоги и выживания», — говорит Вероника.
Психолог также приводит в пример слова Оливера Бергмана, утверждавшего, что «жизнь — это последовательность настоящих моментов, заканчивающихся смертью». Степанова с ним не согласна.
«Если бы это было так, мы бы все жили в бесконечном наслаждении. Нет, скорее жизнь — это бессмысленная суета, заканчивающаяся смертью», — заключает психолог.
Получается, чтобы радоваться здесь и сейчас, нам приходится, по словам Вероники Степановой, «обманывать природу». Каким образом?
«Плотно медитировать и захаживать на терапию», — резюмирует психолог.