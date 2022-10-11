Психолог объяснила, что такое синдром отложенной жизни

«Синдром отложенной жизни напрямую пересекается с ностальгией — в обоих случаях обесценивается настоящее», — рассказывает популярный YouTube-психолог Вероника Степанова. В чем это проявляется? У человека формируется четкая уверенность, что как только он завершит определенный период или какие-либо рутинные действия, то сразу же заживет. Схожий механизм работает и в отношении прошлого: извлекая из памяти сюжеты, человек разукрашивает их, наделяя воспоминание тем, чем оно на тот момент не являлось. Почему так происходит?