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1 час назад

Психолог Вероника Степанова объяснила, что такое синдром отложенной жизни

Super.ru

«Синдром отложенной жизни напрямую пересекается с ностальгией — в обоих случаях обесценивается настоящее», — рассказывает популярный YouTube-психолог Вероника Степанова. В чем это проявляется? У человека формируется четкая уверенность, что как только он завершит определенный период или какие-либо рутинные действия, то сразу же заживет. Схожий механизм работает и в отношении прошлого: извлекая из памяти сюжеты, человек разукрашивает их, наделяя воспоминание тем, чем оно на тот момент не являлось. Почему так происходит?

Психолог объяснила, что такое синдром отложенной жизни
Фото: Super.ruSuper.ru

«Подобная ловушка восприятия возникает исключительно из соображения безопасности. Люди не созданы для умиротворения и тем более для счастья. Люди созданы для вечной тревоги и выживания», — говорит Вероника.

Психолог также приводит в пример слова Оливера Бергмана, утверждавшего, что «жизнь — это последовательность настоящих моментов, заканчивающихся смертью». Степанова с ним не согласна.

«Если бы это было так, мы бы все жили в бесконечном наслаждении. Нет, скорее жизнь — это бессмысленная суета, заканчивающаяся смертью», — заключает психолог.

Получается, чтобы радоваться здесь и сейчас, нам приходится, по словам Вероники Степановой, «обманывать природу». Каким образом?

«Плотно медитировать и захаживать на терапию», — резюмирует психолог.

Психология,Вероника Степанова,
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