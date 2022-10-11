Как самостоятельно справиться с детской травмой

"Можно свою обиду посадить на стул и, пересаживаясь с одного стула на другой, поговорить и понять, как на него действует обида. В этом можно узнать кого-то из близких родственников, самые чуткие и заботливые люди, как правило, и являются источником травм, потому что они наиболее значимы для человека", – объяснила она.