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2 часа назад

Эксперт пояснила, чем опасно стремление к перфекционизму

Вечерняя Москва

Чем опасно стремление к перфекционизму, рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова.

Эксперт пояснила, чем опасно стремление к перфекционизму
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что при патологическом перфекционизме стандарты и притязания становятся завышенными, не соответствующими индивидуальным возможностям. Это может привести к повышению тревожности, депрессивным состояниям, расстройствам пищевого поведения.

Опасны и завышенные требования и ожидания в отношении других людей. В этом случае человек начинает требовать от остальных невозможного, а затем злятся на них, когда те не оправдывают ожиданий, передает Life.ru.

Психология,
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