Эксперт пояснила, чем опасно стремление к перфекционизму

Эксперт пояснила, что при патологическом перфекционизме стандарты и притязания становятся завышенными, не соответствующими индивидуальным возможностям. Это может привести к повышению тревожности, депрессивным состояниям, расстройствам пищевого поведения.

Опасны и завышенные требования и ожидания в отношении других людей. В этом случае человек начинает требовать от остальных невозможного, а затем злятся на них, когда те не оправдывают ожиданий, передает Life.ru.