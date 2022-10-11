Семьи испытывают меньше стресса, когда едят вместе

"Мы знаем, что не всегда так легко, как кажется, собрать людей вместе во время приема пищи. Как и в случае с другими здоровыми привычками, дайте себе разрешение начать с малого и развиваться дальше", - добавил доктор Мичос. "Поставьте перед собой цель собирать друзей, семью или коллег на одну совместную трапезу каждую неделю. Если вы не можете встретиться лично, подумайте о том, как вы можете разделить трапезу по телефону или через компьютер".