Семьи испытывают меньше стресса, когда едят вместе

Новое исследование Американской ассоциации сердца показало, что 91 процент родителей заметили, что их семья испытывает меньше стресса, когда они едят вместе. Среди респондентов 84 процента хотели бы чаще обедать вместе со своей семьей. В целом, участники исследования сообщили, что примерно половину времени они едят в одиночестве. Исследование показало, что снижение стресса, общение с другими людьми и время, чтобы не торопиться, являются самыми большими преимуществами семейного обеда.
Было установлено, что уровень стресса чрезвычайно высок у 27 процентов респондентов, а 65 процентов заявили, что испытывают стресс хотя бы в некоторой степени. Известно, что хронический стресс повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Результаты опроса показывают, что семейный обед может стать простым решением, помогающим справиться со стрессом.
"Совместное принятие пищи с другими людьми - это отличный способ уменьшить стресс, повысить самооценку и улучшить социальные связи, особенно для детей", - отметил доктор Эрин Мичос, заместитель директора отделения профилактической кардиологии в Университете Джона Хопкинса. "Хронический, постоянный стресс также может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта на протяжении всей жизни, поэтому важно, чтобы люди как можно скорее нашли способы уменьшить стресс и справиться с ним".
Большинство участников опроса заявили, что они чаще выбирают более здоровую пищу, когда едят с другими людьми, но им трудно согласовать расписание со своими друзьями или семьей, чтобы сделать это.
"Мы знаем, что не всегда так легко, как кажется, собрать людей вместе во время приема пищи. Как и в случае с другими здоровыми привычками, дайте себе разрешение начать с малого и развиваться дальше", - добавил доктор Мичос. "Поставьте перед собой цель собирать друзей, семью или коллег на одну совместную трапезу каждую неделю. Если вы не можете встретиться лично, подумайте о том, как вы можете разделить трапезу по телефону или через компьютер".