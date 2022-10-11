Психолог объяснила, как помочь себе при переутомлении

— Переутомление часто связано с мыслями и ощущениями в теле. Важно пересмотреть в целом, какие мысли беспокоят человека на данный момент. Как правило, существуют причины для тревог и беспокойств. Я советую привести голову в порядок и смотреть позитивно на моменты своей жизни, — сказала Наумова.