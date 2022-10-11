Психолог объяснила, как помочь себе при переутомлении

Многие жители столицы не раз чувствовали усталость из-за быстрого темпа жизни в мегаполисе. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как заботиться о своем психоэмоциональном состоянии во время переутомления.
По ее словам, большое количество негативных мыслей может выматывать человека. Важно найти причины для беспокойства и устранить их.
— Переутомление часто связано с мыслями и ощущениями в теле. Важно пересмотреть в целом, какие мысли беспокоят человека на данный момент. Как правило, существуют причины для тревог и беспокойств. Я советую привести голову в порядок и смотреть позитивно на моменты своей жизни, — сказала Наумова.
Психолог советует постепенно заканчивать давно нерешенные дела, чтобы освободиться от них:
— Если у человека накопилось много нерешенных дел, то важно начать их выполнять постепенно. Незаконченные и запланированные дела приводят к унынию. Также важно планировать свою жизнь и двигаться постепенно.
Специалист напомнила, что бытовая и рабочая рутина может негативно влиять на психическое состояние человека. Необходимо разнообразить свою жизнь разными хобби и развлечениями.
— Жизнь не должна сводиться только к бытовым заботам и работе. Обязательно должно быть какое-то развлечение, хобби, которое приносит удовольствие. Отлично подойдет для этого чтение книг, просмотр фильмов, встречи с друзьями, походы в театры или музеи. В жизни должно быть разнообразие, — уверена Наумова.