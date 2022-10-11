Назван способ поддержать получившего повестку мужчину

Поддержать получившего повестку мужчину могут слова любви и привязанности, заявила психолог Лина Дианова. Универсальный способ помочь близкому человеку справиться с эмоциями и преодолеть тревожность она назвала в интервью YouTube-каналу FameTime TV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Всем людям, независимо от пола, нужны две вещи — любовь и принятие, уверена психолог. По этой причине она посоветовала родным мужчины, получившего повестку о мобилизации, не скрывать своих эмоций. По ее словам, это универсальный совет — говорить о любви, поддержке и о вещах, которые по каким-то причинам раньше не озвучивались. Это необходимо в том числе и для того, чтобы не осталось на всю жизнь чувства «я что-то не сделал или не сказал» по отношению к человеку, если придется надолго расстаться с ним.

«Все надо делать вовремя. В том числе и говорить "я тебя люблю и буду ждать, мы тут все за тебя, возвращайся скорее". Можно еще сказать мужчине, за что вы особенно его цените. Мне кажется, чем больше тепла, тем лучше. Тепла много не бывает», — объяснила Дианова.