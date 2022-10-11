Раскрыты способы самостоятельного укрепления нервной системы

Способы самостоятельного укрепления нервной системы раскрыла «Мосленте» медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова. Она объяснила, что стрессы имеют свойство затягиваться и переходить в различные психосоматические проблемы и тревожные расстройства, поэтому важно вовремя среагировать на них.

Фото: Мослента Мослента

«Следует попытаться сначала самостоятельно, а если не поможет, то с помощью специалиста учиться правильно реагировать на стрессовые ситуации и вовремя предпринимать меры по работе с собственной стрессоустойчивостью. Для самостоятельных занятий можно порекомендовать упражнения, которые стабилизируют и успокаивают нервную систему», — сказала она

Среди таких способов эксперт выделила дыхательные техники. Для выполнения одной из них следует вдохнуть и посчитать про себя четыре секунды, затем задержать дыхание на четыре секунды, после чего выдохнуть, еще раз посчитав четыре секунды.

«Помогут и упражнения на мышечную релаксацию. Поставьте стопы на пол и, начиная со лба и заканчивая стопами, напрягайте каждую часть тела, считая про себя каждый раз 10 секунд», — добавила специалист.