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56 минут назад

Раскрыты способы самостоятельного укрепления нервной системы

Мослента

Способы самостоятельного укрепления нервной системы раскрыла «Мосленте» медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова. Она объяснила, что стрессы имеют свойство затягиваться и переходить в различные психосоматические проблемы и тревожные расстройства, поэтому важно вовремя среагировать на них.

Раскрыты способы самостоятельного укрепления нервной системы
Фото: МослентаМослента

«Следует попытаться сначала самостоятельно, а если не поможет, то с помощью специалиста учиться правильно реагировать на стрессовые ситуации и вовремя предпринимать меры по работе с собственной стрессоустойчивостью. Для самостоятельных занятий можно порекомендовать упражнения, которые стабилизируют и успокаивают нервную систему», — сказала она

Среди таких способов эксперт выделила дыхательные техники. Для выполнения одной из них следует вдохнуть и посчитать про себя четыре секунды, затем задержать дыхание на четыре секунды, после чего выдохнуть, еще раз посчитав четыре секунды.

«Помогут и упражнения на мышечную релаксацию. Поставьте стопы на пол и, начиная со лба и заканчивая стопами, напрягайте каждую часть тела, считая про себя каждый раз 10 секунд», — добавила специалист.

После сильного стресса Лобанова порекомендовала попробовать сосредоточиться на том, где вы находитесь, что вы видите вокруг. Необходимо описать помещение, в котором вы находитесь, мебель, предметы интерьера. По ее словам, это упражнение служит для переключения внимания от проблемы, вызвавшей стрессовую реакцию.

Психология,
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