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2 часа назад

Психолог Наумова объяснила, как самостоятельно справиться с детской травмой

Слово и Дело

Детские травмы могут мешать людям уже во взрослом возрасте. Как самостоятельно с ними справиться, рассказала психолог Наталья Наумова.

Как самостоятельно справиться с детской травмой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Для начала специалист посоветовала проанализировать свои чувства и ощущения. Затем следует определить, в какой момент человек пребывал в похожем состоянии, передает NEWS.ru.

«Детские травмы базируются уже на полученных ощущениях, но иногда человек не может вспомнить ситуацию с похожими выводами. Тогда берем ту, которую помним, например, в 10 или 13 лет. С этим событием мы работаем и наводим порядок», — пояснила Наумова.

Подобные проблемы полны обиды и гнева, с которыми необходимо бороться отдельно, убеждена психолог. Порой источником травмы могут быть самые чуткие и заботливые люди, так как они значимы для человека.

Психология,Наталья Наумова,
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