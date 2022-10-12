Как самостоятельно справиться с детской травмой

Детские травмы могут мешать людям уже во взрослом возрасте. Как самостоятельно с ними справиться, рассказала психолог Наталья Наумова.
Для начала специалист посоветовала проанализировать свои чувства и ощущения. Затем следует определить, в какой момент человек пребывал в похожем состоянии, передает NEWS.ru.
«Детские травмы базируются уже на полученных ощущениях, но иногда человек не может вспомнить ситуацию с похожими выводами. Тогда берем ту, которую помним, например, в 10 или 13 лет. С этим событием мы работаем и наводим порядок», — пояснила Наумова.
Подобные проблемы полны обиды и гнева, с которыми необходимо бороться отдельно, убеждена психолог. Порой источником травмы могут быть самые чуткие и заботливые люди, так как они значимы для человека.