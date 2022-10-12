5 самых важных вещей, которые нужно знать о депрессии

Согласно статистике, примерно 2/3 людей с симптомами депрессии так и не обращаются за помощью. К тому же существуют множество заблуждений, связанных с депрессивным расстройством. Вот пять самых распространённых из них.

Представители сферы здравоохранения Наоми Дрейкфорд и Хиллари Джонс перечислили признаки депрессии и рассказали, в какие мифы об этой болезни многие всё ещё верят.

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Депрессия - больше, чем просто грусть. Самым распространённым признаком депрессии считается плохое настроение. Из-за него вы можете чувствовать себя подавленным, быть плаксивым. При этом вы можете так же, как раньше, выполнять повседневные дела, однако уходить на это у вас будет куда больше энергии. А какие-то радостные события и хобби могут вам вообще больше не приносить удовольствия. Депрессия может привести к изоляции. Студенты нередко при депрессии уходят в себя и изолируются от остальных. Причём тем, кто общителен и склонен к экстраверсии, этот признак распознать легче. А интровертам нужно просто задаться вопросами: что даёт мне одиночество? оно на самом деле истощает или подзаряжает меня?

Депрессия - больше, чем просто усталость. Часто люди при усталости просто решают, что они плохо спят или что у них проблемы с щитовидной железой. Однако на самом деле это может быть признаком депрессии. Помимо этого, у человека возникают сложности с принятием решений и концентрацией. Депрессия проявляется и физически. Помимо усталости, трудностей с концентрацией, человек может столкнуться с изменениями аппетита, сна (например, с бессонницей, с повышением или уменьшением чувства голода). Ещё депрессия может проявляться в медлительности мысленной и физической: например, люди могут начать ходить медленнее или ощущать тяжесть в ногах. Депрессия может проявляться с разной интенсивностью. Важно понимать, что депрессия может быть лёгкой, умеренной и тяжёлой. К тому же опыт депрессии у каждого - индивидуален.