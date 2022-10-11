5 фраз, которые никогда не произносят умные люди

Вы же не хотите растерять друзей и хороших знакомых? Любому человеку сложно признать, что он не прав, и тем более никто и никогда не скажет про себя: «Я не могу похвастаться сообразительностью». Однако другие люди готовы критиковать нас в любое время дня и ночи. Как не прослыть невежественным человеком, которые не отличается умом? Все просто — не стоит произносить фразы, которые мы обсудим далее.

Фото: WomanHit WomanHit

«При всем моем уважении, но…»

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Одна из самых неприятных фраз, которую только можно услышать. Мы пытаемся смягчить ту информацию, которую собираемся доносить, но получается только хуже, так как собеседник уже понимает, что далее последует что-то очень нехорошее в его адрес. Чтобы избежать конфуза и неверного представления о себе, не переходите на личности и вообще забудьте об этой фразе, если не хотите испортить отношения.

«Да всегда так делали!»

И снова стоп-фраза. Как правило, ее любят использовать люди старшего возраста, которые не могут принять новую информацию и принять новые правила.

Но именно прогресс и новые подходы в любом деле могут обеспечить сегодня лучший результат, а потому резкое отвержение любых предложений — точно не признак ума и гибкого мышления.

«А я вот никогда…»

Неприятная фраза, способная создать вам врага на ровном месте. Как только вы ее произносите, человек сразу понимает, что вы переключили внимание на его ошибку и пытаетесь переложить ответственность. Это самая настоящая пассивная агрессия. Сложно представить ситуацию, где эта фраза была бы уместна, а потому старайтесь не использовать ее даже при общении с не самым приятным человеком.

«Он/она для тебя слишком хорош(а)»

А вот этой фразой любят пользоваться даже наши близкие друзья, которые просто не понимают, насколько она опасна. Особенно если мы говорим о женщине с низкой самооценкой, которой пришлось это услышать. Людям с тревожностью слышать подобное просто нельзя, так как велика вероятность, что человек уйдет в себя и начнет избегать общения, и все из-за одной фразы. Держите себя в руках, если не хотите потерять важного для вас человека — не используйте эту фразу.

«Кого ты слушаешь! Вокруг одни дураки!»